У Лубнах у ДТП травмувався 66-річний мотоцикліст

13 травня близько 6.50 в Лубнах на вулиці Монастирській сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобіль Mitsubishi та мотоцикл Mustang. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, Mitsubishi керував 60-річний водій. За кермом мотоцикла перебував 66-річний чоловік. Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми й був госпіталізований до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
Поліція встановлює обставини події та розпочала розслідування.
Нагадаємо, що у Кременчуці розшукують водія, який збив жінку на переході й утік.
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