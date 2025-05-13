У селі Братешки горів житловий будинок

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12 травня о 9.08 у селі Братешки Решетилівської громади сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Центральній. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

На місце події виїхали рятувальники місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Пожежу вдалося загасити. Інформації про постраждалих немає.

Причину займання наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, що під час ліквідації пожежі приватного будинку у Лохвиці виявили обвуглене тіло чоловіка.