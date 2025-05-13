Пивиха під загрозою зникнення: стартували роботи з оновлення проєкту берегоукріплення

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 276 Коментарів: 1

У 2025 році Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області на замовлення Піщанської сільради Кременчуцького району провів топографо-геодезичні вишукування. Вони потрібні для коригування проєктної документації на об'єкт «Берегоукріплення Кременчуцького водосховища від с. Максимівка в напрямку гори Пивиха. І черга». Про це повідомив Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Гора Пивиха — унікальна пам’ятка природи, яка стрімко руйнується. Через крутість схилу будівельна техніка не має змоги дістатися до берега, тому укріплення планують виконувати з боку сіл Градизьк та Максимівка. В рамках проєкту відсипатимуть кам’янонакидну дамбу, що стане під’їздною дорогою для техніки.

Ще у 2010 році було розроблено проєктну документацію, однак через відсутність фінансування реалізацію зупинили. У 2025 році проєкт вирішили оновити та подати на комплексну експертизу. У Піщанській сільраді планують завершити коригування цьогоріч, а на реалізацію шукатимуть кошти в обласному та державному бюджетах.