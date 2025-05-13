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Пивиха під загрозою зникнення: стартували роботи з оновлення проєкту берегоукріплення

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 276 Коментарів: 1

 Проєкт коригують після понад 10 років простою — плани реалізувати першу чергу

У 2025 році Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області на замовлення Піщанської сільради Кременчуцького району провів топографо-геодезичні вишукування. Вони потрібні для коригування проєктної документації на об'єкт «Берегоукріплення Кременчуцького водосховища від с. Максимівка в напрямку гори Пивиха. І черга». Про це повідомив Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.

Гора Пивиха — унікальна пам’ятка природи, яка стрімко руйнується. Через крутість схилу будівельна техніка не має змоги дістатися до берега, тому укріплення планують виконувати з боку сіл Градизьк та Максимівка. В рамках проєкту відсипатимуть кам’янонакидну дамбу, що стане під’їздною дорогою для техніки.

Ще у 2010 році було розроблено проєктну документацію, однак через відсутність фінансування реалізацію зупинили. У 2025 році проєкт вирішили оновити та подати на комплексну експертизу. У Піщанській сільраді планують завершити коригування цьогоріч, а на реалізацію шукатимуть кошти в обласному та державному бюджетах.

Нагадаємо, що у 2024 році на берегоукріплювальні заходи Кременчуцького водосховища залучили понад 41 млн грн, з них: понад 20 млн грн з державного бюджету, 21 млн грн з фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області.

Нагадаємо, загалом у Кременчуцькому районі руйнується близько 43,5 км берегів Кременчуцького водосховища

За даними Державної екологічної інспекції Центрального округу розмір збитків, завданих навколишньому природному середовищу внаслідок руйнування берегової лінії, становить 695,079 тис. грн.

У липні минулого року стан берегової лінії Кременчуцького водосховища оглянув міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Того ж року еаприкінці серпня депутати Полтавської облради погодили витрати на коригування робіт з берегоукріплення Кременчуцького водосховища у 15 мільйонів гривень.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: берегоукріплення Пивиха
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Коментарі: 1

5 095
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:58

Тут можна бабла намити, все одно закопають у землю.....як кажуть а кінці у воду


1 0

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