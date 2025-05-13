У Кременчуцькому перинатальному центрі провели обшуки: слідчі розслідують можливу розтрату грошей

Правоохоронці вилучили десятки документів: договори, додаткові угоди, тендерну документацію, посадові інструкції працівників, кошторисну та платіжну документацію, акти виконаних робіт і рахунки
На початку травня у Кременчуцькому перинатальному центрі слідчі провели обшуки в рамках справи про можливу розтрату бюджетних коштів під час ремонту операційного блоку. Шевченківський районний суд Полтави дозволив арешт вилучених документів. Про це стало відомо з ухвали суду, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 12 травня.
За даними слідства, у жовтні 2021 року медзаклад уклав договір з ФОП на ремонт блоку на понад 2,7 млн грн — завершити роботи мали до кінця 2021 року. У наступному році були підписані додаткові угоди, а 23 вересня 2022-го сторони припинили дію договору, хоча за платіжними дорученнями на цю дату було оплачено 2 млн 646 тис. 967 грн. Попри це, як зазначено в ухвалі суду, роботи на вказану суму завершені не були.
Також перевірка Держаудитслужби виявила також і тендерні порушення: замовник не відхилив пропозицію учасника, яка не відповідала вимогам, і незаконно уклав із ним договір.
Як вказано на сайті публічних закупівель Prozorro, договір перинатальний центр уклав з ФОП Дяченком Олегом Борисовичем. За даними Clarity Project, ФОП має 13 договорів з кременчуцькими розпорядниками бюджету на загальну суму понад 10 млн грн, найбільше — з Кременчуцьким ліцеєм № 5 (6 договорів на понад 6 млн грн).
На сьогодні ФОП не діє — його закрили у травні торік. Що досить примітно, раніше Олег Дяченко мав такі ж контакти (телефон і електронна пошта), як ще у одного учасника тендеру — ФОП Мазур Валерій Володимирович.
Скаргу до Держаудитслужби подав третій учасник аукціону — товариство з обмеженою відповідальністю «Старлайт-буд».
Крім того, 2 грудня 2024 року центр оголосив нову процедуру закупівлі — цього разу на коригування проєктно-кошторисної документації для того ж самого об'єкта. У межах слідства 2 травня в будівлі перинатального центру провели обшук. Правоохоронці вилучили десятки документів: договори, додаткові угоди, тендерну документацію, посадові інструкції працівників, кошторисну та платіжну документацію, акти виконаних робіт і рахунки.
Слідчі визнали ці документи речовими доказами. Через ризики знищення чи підробки доказів, суд наклав на них арешт. За цією статтею КК передбачене покарання — від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.
Станом на початок 2024 року роботи в операційному відділенні вже були на завершальному етапі (90%). Капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення розпочався у листопаді 2021 року. Підрядник мав завершити роботи у 2022 році.
У січні торік, Віталій Малецький заявив, що «тендер з попереднім учасником розірвали. Залишилася відповідальна ділянка робіт, потрібен сертифікований спеціаліст. Розірвали договір, бо роботи не виконали у термін».
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