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У Кременчуцькому перинатальному центрі провели обшуки: слідчі розслідують можливу розтрату грошей

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 903 Коментарів: 1

Правоохоронці вилучили десятки документів: договори, додаткові угоди, тендерну документацію, посадові інструкції працівників, кошторисну та платіжну документацію, акти виконаних робіт і рахунки

На початку травня у Кременчуцькому перинатальному центрі слідчі провели обшуки в рамках справи про можливу розтрату бюджетних коштів під час ремонту операційного блоку. Шевченківський районний суд Полтави дозволив арешт вилучених документів. Про це стало відомо з ухвали суду, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 12 травня. 

За даними слідства, у жовтні 2021 року медзаклад уклав договір з ФОП на ремонт блоку на понад 2,7 млн грн — завершити роботи мали до кінця 2021 року. У наступному році були підписані додаткові угоди, а 23 вересня 2022-го сторони припинили дію договору, хоча за платіжними дорученнями на цю дату було оплачено 2 млн 646 тис. 967 грн. Попри це, як зазначено в ухвалі суду, роботи на вказану суму завершені не були.

Також перевірка Держаудитслужби виявила також і тендерні порушення: замовник не відхилив пропозицію учасника, яка не відповідала вимогам, і незаконно уклав із ним договір.

Як вказано на сайті публічних закупівель Prozorro, договір перинатальний центр уклав з ФОП Дяченком Олегом Борисовичем. За даними Clarity Project, ФОП має 13 договорів з кременчуцькими розпорядниками бюджету на загальну суму понад 10 млн грн, найбільше — з Кременчуцьким ліцеєм № 5 (6 договорів на понад 6 млн грн). 

На сьогодні ФОП не діє — його закрили у травні торік. Що досить примітно, раніше Олег Дяченко мав такі ж контакти (телефон і електронна пошта), як ще у одного учасника тендеру — ФОП Мазур Валерій Володимирович. 

Скаргу до Держаудитслужби подав третій учасник аукціону — товариство з обмеженою відповідальністю «Старлайт-буд».

Крім того, 2 грудня 2024 року центр оголосив нову процедуру закупівлі — цього разу на коригування проєктно-кошторисної документації для того ж самого об'єкта. У межах слідства 2 травня в будівлі перинатального центру провели обшук. Правоохоронці вилучили десятки документів: договори, додаткові угоди, тендерну документацію, посадові інструкції працівників, кошторисну та платіжну документацію, акти виконаних робіт і рахунки. 

Слідчі визнали ці документи речовими доказами. Через ризики знищення чи підробки доказів, суд наклав на них арешт. За цією статтею КК передбачене покарання — від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

Що відомо про капітальний ремонт операційного блоку у перинатальному центрі

Станом на початок 2024 року роботи в операційному відділенні вже були на завершальному етапі (90%). Капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення розпочався у листопаді 2021 року. Підрядник мав завершити роботи у 2022 році.

У січні торік, Віталій Малецький заявив, що «тендер з попереднім учасником розірвали. Залишилася відповідальна ділянка робіт, потрібен сертифікований спеціаліст. Розірвали договір, бо роботи не виконали у термін»

1
Автор: Тетяна Криничка
Теги: перинатальний центр обшуки
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Коментарі: 1

5 095
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:56

Та невже? Неможе бути....і напевне той фоп знайомий близько з директором закладу? Ні? Який ремонт комунальних закладів не перевір, буде таке саме. 


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