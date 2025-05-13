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Надзвичайні новини, Полтавщина

Рибалка на півмільйона: поліція Полтавщини виявила факт браконьєрства на річці Сула

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 121

 

У правопорушника вилучено майже півсотні кілограмів незаконно виловленої риби - поліція розпочала розслідування

Сьогодні, 13 травня, близько 6.00 під час профілактичного природоохоронного рейду працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з представниками Національного природного парку «Нижньосульський» виявили 44-річного чоловіка, який на гумовому човні за допомогою браконьєрських сіток виловив близько 50 кг риби.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Порушник нерестової заборони рибалив на річці Сула поблизу села Погребняки Оболонської громади. За попередньою оцінкою фахівців він завдав державі збитків на суму понад 555 тисяч гривень.
За даним фактом підрозділом дізнання відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання — до 3-х років обмеження волі. Тривають слідчі дії.

 
Поліція нагадує, що з 1 квітня 2025 року діє щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. 
Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.
Перелік нерестовищ (заборонених для вилову зон) наведений у наказах відповідних територіальних управлінь Держрибагентства за посиланням . 
Тривалість нерестової заборони може відрізнятися залежно від регіонів та водойм. З точними термінами можна ознайомитися у Додатку 3 до Правил любительського рибальства. 
За порушення нерестової заборони передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

— Якщо ви стали очевидцем порушення правил рибальства та незаконної реалізації риби, не зволікайте — повідомляйте про це за номером 102, - закликають правоохоронці.
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Автор: Віктор Крук
Теги: браконьєр Сула риба поліція Полтавщини
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