Майже половині кременчужан з минулого літа ПФУ не доплачував житлові субсидії: у чому причина

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 280

З 1-го липня 2024 року у Кременчуці на 20% подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками, проте це ніяк не позначилося на розмірі житлових субсидій у багатьох їх отримувачів

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся наш читач Станіслав Мороков з проханням допомогти у розв'язанні питання щодо перерахування житлових субсидій через підвищення тарифів на послугу з управління багатоквартирними будинками. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради наприкінці червня минулого року ухвалив таке рішення, підвищивши тарифи на послугу з управління багатоквартирними будинками з 1-го липня 2024 року приблизно на 20%.

Чи можна отримати житлову субсидію, якщо є борги за комуналку — роз’яснення ПФУ

Проте, за його словами, розмір житлової субсидії ані в нього, ані в інших мешканців його будинку не змінився, хоча мав би зрости.

Відписка на скаргу

Чоловік ще наприкінці минулого року звернувся з цього приводу до Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Полтавській області й отримав відповідь, що у разі зміни тарифів на житлово-комунальні послуги перерахунок житлової субсидії проводиться автоматично на підставі інформування про це ПФУ надавачами цих послуг. Такий порядок визначений п. 92 «Положенням про порядок призначення житлових субсидій», затвердженого постановою Кабміну від 21.10.1995 року № 848.

У відповіді також зазначено, що надавач послуги з управління багатоквартирними будинками ТОВ «Керуюча компанія» Будсервіс», який обслуговує будинок нашого читача, не надавав інформації щодо зміни тарифу.

Після цього Станіслав Мороков звернувся зі скаргою до Департаменту будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації. У відповідь отримав лише відписку з розмірами тарифів від ТОВ «КК «Будсервіс» та поясненням, що такими питаннями там не займаються.

— Питання щодо перерахунку розміру субсидії за послугу з управління будинком та інформаційного обміну між надавачами послуг та органами Пенсійного фонду про розмір цін виходить за межі повноважень департаменту, — зазначено у відповіді кременчуківцю.

Порадили звернутися до міського голови

На питання редакції, чи звертався наш читач з цією скаргою до міської влади та керуючої компанії, він відповів, що ні до кого «не може достукатися».

— Телефонував на «гарячу лінію» у ПФУ. Вони нічим допомогти не можуть — порадили звернутися до мера, щоб він направив до Головного управління ПФУ офіційного листа з рішенням виконавчого комітету від 27.06.2024 року. Або ж «надавити» на керуючу компанію, щоб вона направила інформацію. Мер відповідає на мої запити, що я не по закону пишу, а «Будсервіс» взагалі не реагує. Вони стверджують, що кожен місяць пишуть в Пенсійний фонд, а там мені кажуть, що нічого подібного, — пояснив Станіслав Мороков.

Пенсійний фонд відповів оперативно

«Кременчуцький Телеграф» наприкінці березня направив інформаційний запит до Головного управління ПФУ в Полтавській області в якому поставив питання:

Чи надавали керуючі компанії Кременчука інформацію ГУ ПФУ в Полтавській області про зміну тарифів на послугу з управління багатоквартирними будинками у 2024 році для врахування цих змін при визначенні розмірів житлових субсидій?

Чи були враховані нові тарифи на послугу з управління багатоквартирними будинками при обрахуванні житлових субсидій мешканцям Кременчука починаючи з 1 липня 2024 року?

Кабмін змінив обчислення сукупного доходу для розрахунку субсидій та інших соцдопомог: що не враховується

Вже 2-го квітня ми отримали відповідь на цей запит, в якому заступник начальника Головного управління ПФУ в Полтавській області Оксана Мисик пояснила, що інформація про підвищення тарифів з 1.07.2024 року від надавача послуги з управління багатоквартирним будинком «КК «Житлорембудсервіс» надійшла 20 серпня 2024 року. На підставі цього перерахунок житлових субсидій з урахуванням нового тарифу для мешканців будинків, які обслуговує ця керуюча компанія, був здійснюється автоматично.

— Надавач послуги з управління багатоквартирним будинком ТОВ «Будсервіс» інформації про зміну тарифу у 2024 році до Головного управління П ФУ в Полтавській області не надавав, — зазначила Оксана Мисик.

Відповідно й офіційних підстав для перерахунку житлових субсидій для їх отримувачів, які проживають у будинках, що обслуговує ця керуюча компанія у ПФУ не було. Тож виходить, що майже половина кременчуківців, які мали право на таке перерахування з літа минулого року, його так і не отримали. І хоча суми там не надто великі — зростання тарифу на управління багатоквартирними будинками становило близько 20% (від 1 до 1,5 грн на один квадратний метр площі), з огляду на площу квартир це могло привести до недоплати житлових субсидій від декілька десятків до сотні гривень на місяць кожному отримувачу. А якщо врахувати, що ця недоплати триває вже 10-й місяць, то це суттєвий удар по добробуту тисяч малозабезпечених кременчужан, які отримують житлові субсидії.

У Кременчуці влада планує змінити «тарифи» за утримання будинків

Звернення до «Будсервісу»

Отримавши цілком зрозумілу відповідь від ПФУ 7-го квітня, редакція звернулася до ТОВ «КК «Будсервіс» із запитом, в якому ми проінформували керуючу компанію, що за інформацією ГУ ПФУ у Полтавській області вона їй не надавала інформації про зміну тарифу у 2024 році. Та просили відповісти редакції на питання:

Чи надавала ТОВ «Будсервіс» інформацію про зміну тарифів на послугу з управління багатоквартирними будинками ГУ ПФУ в Полтавській області у 2024 році для їх врахування при визначенні розмірів житлових субсидій?

Якщо не надавала, то які причини та чи буде надана така інформація ГУ ПФУ у Полтавській області для проведення перерахування житлових субсидій мешканцям Кременчука починаючи з 1 липня 2024 року?

Минуло більше як місяць, офіційної відповіді на поставлені питання редакція так і не дочекалася. Проте, ми дізналися, що 9-го квітня (після нашого звернення) ТОВ «КК «Будсервіс» таки направило на адресу ГУ ПФУ в Полтавській області інформацію про ціни на послугу з управління багатоквартирними будинками, які діють з 1 липня 2024 року з переліком цін по кожній багатоповерхівці, яку обслуговує ця компанія.

«Кременчуцький Телеграф» сподівається, що цього буде достатньо для перерахування розміру житлових субсидій з боку ПФУ.

Редакція готова розмістити коментар з цього приводу як від керуючої компанії, так і від представників міської влади та посадовців Пенсійного фонду.