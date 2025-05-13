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«І навіщо повернувся?»: як реагують цивільні на військових під час вручення повісток на Полтавщині

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 259 Коментарів: 2

За словами Істоміна, у разі загострення конфлікту, «пояснення, що військовослужбовець уже воював, зазнав поранення і не може воювати, часто вже не має значення»

Під час вручення повісток на вулицях Полтавщини військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) стикаються з агресією з боку цивільних та неповагою. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв’ю hromadske. 

— Якщо громадянин зустрічає військового ТЦК на вулиці, майже гарантовано, що це людина, яка або вже воювала й зазнала поранення, або має обмеження за станом здоров’я, через що не може воювати, — розповів речник. — Попри це, деякі люди все одно вважають за потрібне закидати: «От іди й сам воюй!». І навіть коли військовий відповідає, що служив, дехто відказує: «І навіщо повернувся?».

За словами Істоміна, у разі загострення конфлікту, «пояснення, що військовослужбовець уже воював, зазнав поранення і не може воювати, часто вже не має значення». 

— Людина просто налаштувалася на конфлікт, і будь-яка відповідь не змінить її поведінки. Там уже пояснювати будь-що абсолютно марно, — зазначив військовий.

Нагадаємо, Полтавщина стала одним із регіонів, де через порушення мобілізаційних правил масово штрафують військовозобов’язаних та вживають передбачених законом заходів щодо сплати штрафів. Для цього станом на 1 травня територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавщини склали понад півтори тисячі постанов на блокування рахунків місцевих жителів, які порушили мобілізаційні правила.

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Автор: Телеграф
Теги: ТЦК та СП мобілізація
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Коментарі: 2

202
Prav:
Сьогодні, 16:08

Люди не розуміють, що якщо б не ТЦК, то орки вже давно були б у Львові. Ще нагадаю, що той, хто в 1918-му вирішив відсидітись, в 1933-му їв своїх дітей.

 


6 6
5 097
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:22

Цитата: Prav
Люди не розуміють
може й так, але люди також не розуміють чому умовні резнікови наживаються на військових( а потім тихенько звалюють десь послом у є@єня), чому волонтери закупають обмундирування, їжу, корчі? Чому умовний слюсар їде воювати, а син чиновника їде у монако. Якшо воювати, то всім. Стан війни, та всі на фронт, ніяких марафонів і подібної муйні. Бо виходить, хтось воює, а хтось жирує. 


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