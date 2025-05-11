На Полтавщині за порушення правил військового обліку заблокували 1,5 тисячі рахунків: що можуть конфіскувати

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 348 Коментарів: 1

Якщо порушники правил військового обліку не сплатять нараховані штрафи, їхнє майно, зокрема автівки та житло, може бути вилучене для потреб Збройних сил України

Полтавщина стала одним із регіонів, де через порушення мобілізаційних правил масово штрафують військовозобов’язаних та вживають передбачених законом заходів щодо сплати штрафів. Для цього станом на 1 травня територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавщини склали понад півтори тисячі постанов на блокування рахунків місцевих жителів, які порушили мобілізаційні правила. У разі несплати штрафів, боржникам загрожує конфіскація майна, включаючи гроші, у деяких випадках житло, а також автівки, які можуть передати на потреби Збройних сил України. Про це повідомило Суспільне.Полтава з посиланням на відповідь від Міністерства юстиції України на запит видання.

Блокування відбувається у межах виконавчого провадження після винесення постанови про адміністративне правопорушення – якщо штраф не було сплачено у встановлений термін.

Згідно зі статтею 307 КУпАП, штрафи повинні бути сплачені не пізніше 15 днів з моменту вручення постанови. У разі несплати штрафу протягом цього періоду, згідно зі статтею 308 КУпАП, справа передається до виконавчої служби, яка має право на блокування рахунків боржника, а також на стягнення подвійної суми штрафу разом з додатковими витратами на облік правопорушень, визначені Кабміном.

Виконавча служба має право накладати арешт на майно порушників, в тому числі на рахунки у банках та інших фінансових установах. Якщо коштів на рахунках немає чи їх недостатньо для покриття штрафів, арешт можуть накласти на інше майно боржника, зокрема нерухомість або побутові речі.

Сума коштів, на які стягуються за постановами ТЦК, визначається за виконавчим документом, з урахуванням виконавчого збору, витрат провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження та основної винагороди приватного виконавця.

У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення проводиться лише на його частку. У разі якщо сума не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (160 тис. грн), стягнення на єдине житло та земельну ділянку не здійснюється. Арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі, але існують винятки. Згідно з постановою Кабміну від 11 липня 2002 року № 985, на деякі категорії майна арешт не накладається. Зокрема на речі індивідуального користування, на предмети для задоволення щоденних фізіологічних потреб, лікарські засоби, меблі, необхідні для сім'ї, а також деякі інші речі.

У разі необхідності, арештовані транспортні засоби та інше арештоване майно, якщо вони не реалізовані в установленому законом порядку, можуть вилучати для потреб Збройних сил України згідно з положеннями закону «Про правовий режим воєнного стану». Таке рішення може ухвалити місцева військова адміністрація.

Нагадаємо, 19 квітня ми писали, що Полтавщина входила до п’ятірки областей із найбільшою кількістю проваджень за несплачені штрафи до ТЦК та СП. На той час у Полтавській області порушили 1193 виконавчих провадження щодо порушення правил військового обліку.

У березні ми повідомляли, що в Україні стрімко зростає кількість протермінованих та несплачених штрафів від ТЦК через порушення правил військового обліку. Від початку року вже відкрито близько 10 тисяч виконавчих проваджень за несплачені штрафи — майже стільки ж, як і за весь 2023 рік.

Верховна Рада прийняла закон про 50% знижку на штраф від ТЦК за порушення військового обліку

13 березня ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дає військовозобов’язаним можливість отримати знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК. Статтею 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) передбачена санкція у розмірі від 17 000 до 25 500 грн. Законопроєкт №12093 надає можливість сплатити штраф віддалено за допомогою банківських інструментів у розмірі 8500 грн.

Штраф від ТЦК із 17 000 може зрости до 37 500 грн — у виконавчій службі пояснили чому

Якщо штраф не сплатити вчасно, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби. Водночас сплата штрафу не звільняє від виконання зобов’язання, яке було порушено — тобто від необхідності дотримуватись правил військового обліку.

Громадяни, яких визнали обмежено придатними, зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК за направленням на ВЛК

Нещодавно ми писали, що військовозобов’язані, яких визнали обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду, який потрібно пройти до 5 червня 2025 року. Такі особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +». У разі несвоєчасного проходження повторного ВЛК військовозобов’язані можуть бути притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу розміром від 17 до 25,5 тисяч гривень.