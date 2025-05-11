Що ви могли пропустити за тиждень: новозбудований котедж чиновника, смертельні ДТП, атаки дронів, призначення силовиків та повернення військовополонених

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1. За час повномасштабної війни біля багатоповерхівки, в якій проживає очільник галузі охорони здоров’я Кременчука, збудували котедж – хто його реальний власник?

Очільник департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максим Середа разом зі своєю родиною, ймовірно, користується будинком і землею, що належить його тещі Олені Свіщовій. Котедж розташований поряд з багатоповерхівкою, в якій він проживає. Будинок почали активно зводити з 2022 року. Він не вказаний у декларації чиновника, а у коментарі журналістам Максим Середа заявив, що проживає у задекларованій квартирі, проте «користуватись час від часу може будь-чим». Фахівці стверджують, що ця нерухомість могла обійтись забудовнику щонайменше у 230 тисяч доларів.

Матеріал розслідування.

2. Смертельні ДТП: загинули пасажир вантажівки та водій автобуса

Увечері 9-го травня на автодорозі Полтава-Кременчук вантажний автомобіль DAF зіткнувся з припаркованою на узбіччі фурою. Унаслідок ДТП пасажир вантажівки загинув на місці події, а водій отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений.

Детальніше.

Вранці 5-го травня у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода - мікроавтобус, за кермом якого перебував 32-річний водій, вилетів з дороги та врізався у стіну житлового будинку. У момент аварії пасажирів у салоні не було, водій помер у лікарні.

Докладніше.

3. Призначення на посади силовиків та новий депутат районної ради

Полтавське обласне управління Державної податкової служби очолив колишній начальник одного з відділів Бюро економічної безпеки Сергій Левченко, який родом із Кременчука.

Офіційно.

Батальйон патрульної поліції у Кременчуці очолив новий керівник – капітан Олег Гаранжа. Правоохоронець з 2018 року працював у батальйоні патрульної поліції Краматорська та Слов’янська, а також в управлінні патрульної поліції в Донецькій області.

Що відомо.

Директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова стала депутаткою Кременчуцької районної ради від партії «За майбутнє».

Хто очолює парторганізацію «За майбутнє» в Кременчуці

4. Дронові атаки, вибухи та пожежі в області

У ніч на 10 травня у селі Вербки Кременчуцького району на території приватного домоволодіння вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув 33-річний чоловік. За попередньою інформацією слідства, ймовірно, вибухнув боєприпас.

Деталі справи.

Опівночі 10 травня п ід час ліквідації пожежі приватного будинку у місті Лохвиця Миргородського району виявили обвуглене тіло чоловіка .

Обставини трагедії.

Увечері 8 травня на Полтавщині чули вибухи - в Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття російської ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків.

Вибухи на Миргородщині.

Вдень 7 травня у місті Глобине від падіння «Шахеда» загорівся житловий будинок , а уламки російських безпілотників пошкодили приватні будинки та господарчі споруди 25 місцевих жителів.

Пожежа внаслідок дронової атаки.

6 травня у Полтавському районі збили російський безпілотник - унаслідок падіння його уламків було пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. А зранку того ж дня на Лубенщині уламок дрона, що застряг на дротах, знеструмив 20 абонентів.

Уламки дронів.

5. Смерть дитини у школі

У понеділок, 5 травня, в Пирятинському ліцеї №6 під час уроку фізкультури раптово помер 13-річний учень Станіслав Коргун, який вважався здоровою дитиною та займався боксом.

Обставини трагедії.

6. Україна повернула додому 205 військовополонених, серед звільнених захисників є кременчуківець

6 травня, відбувся черговий обмін військовополоненими – із російських катівень до України повернулися ще 205 військовополонених захисників, серед них 12 воїнів — з Полтавщини. Серед звільнених із полону захисників є кременчуківець — Павло Конік.

Що відомо.