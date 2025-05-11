Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина

Що ви могли пропустити за тиждень: новозбудований котедж чиновника, смертельні ДТП, атаки дронів, призначення силовиків та повернення військовополонених

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 94

 

Тижневий дайджест

1. За час повномасштабної війни біля багатоповерхівки, в якій проживає очільник галузі охорони здоров’я Кременчука, збудували котедж – хто його реальний власник?

Очільник департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максим Середа разом зі своєю родиною, ймовірно, користується будинком і землею, що належить його тещі Олені Свіщовій. Котедж розташований поряд з багатоповерхівкою, в якій він проживає. Будинок почали активно зводити з 2022 року. Він не вказаний у декларації чиновника, а у коментарі журналістам Максим Середа заявив, що проживає у задекларованій квартирі, проте «користуватись час від часу може будь-чим». Фахівці стверджують, що ця нерухомість могла обійтись забудовнику щонайменше у 230 тисяч доларів.

Матеріал розслідування.

2. Смертельні ДТП: загинули пасажир вантажівки та водій автобуса

  • Увечері 9-го травня на автодорозі Полтава-Кременчук вантажний автомобіль DAF зіткнувся з припаркованою на узбіччі фурою. Унаслідок ДТП пасажир вантажівки загинув на місці події, а водій отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений.

Детальніше.

  • Вранці 5-го травня у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода - мікроавтобус, за кермом якого перебував 32-річний водій, вилетів з дороги та врізався у стіну житлового будинку. У момент аварії пасажирів у салоні не було, водій помер у лікарні.

Докладніше.

3. Призначення на посади силовиків та новий депутат районної ради

  • Полтавське обласне управління Державної податкової служби очолив колишній начальник одного з відділів Бюро економічної безпеки Сергій Левченко, який родом із Кременчука.

Офіційно.

  • Батальйон патрульної поліції у Кременчуці очолив новий керівник – капітан Олег Гаранжа. Правоохоронець з 2018 року працював у батальйоні патрульної поліції Краматорська та Слов’янська, а також в управлінні патрульної поліції в Донецькій області.

Що відомо.

  • Директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксана Корлякова стала депутаткою Кременчуцької районної ради від партії «За майбутнє».

Хто очолює парторганізацію «За майбутнє» в Кременчуці

4. Дронові атаки, вибухи та пожежі в області

  • У ніч на 10 травня у селі Вербки Кременчуцького району на території приватного домоволодіння вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув 33-річний чоловік. За попередньою інформацією слідства, ймовірно, вибухнув боєприпас.

Деталі справи.

  • Опівночі 10 травня під час ліквідації пожежі приватного будинку у місті Лохвиця Миргородського району виявили обвуглене тіло чоловіка.

Обставини трагедії.

  • Увечері 8 травня на Полтавщині чули вибухи - в Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття російської ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків. 

Вибухи на Миргородщині.

  • Вдень 7 травня у місті Глобине від падіння «Шахеда» загорівся житловий будинок, а уламки російських безпілотників пошкодили приватні будинки та господарчі споруди 25 місцевих жителів. 

Пожежа внаслідок дронової атаки.

Уламки дронів.

5. Смерть дитини у школі

У понеділок, 5 травня, в Пирятинському ліцеї №6 під час уроку фізкультури раптово помер 13-річний учень Станіслав Коргун, який вважався здоровою дитиною та займався боксом.

Обставини трагедії.

6. Україна повернула додому 205 військовополонених, серед звільнених захисників є кременчуківець

6 травня, відбувся черговий обмін військовополоненими – із російських катівень до України повернулися ще 205 військовополонених захисників, серед них 12 воїнів — з Полтавщини. Серед звільнених із полону захисників є кременчуківець — Павло Конік.

Що відомо.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: новини дайджест
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх