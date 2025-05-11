Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У понеділок, 12 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00:
- вул. Винахідниці Ющенко, 4-8/19;
- вул. Левка Лук’яненка, 17;
- вул. Тараса Шевченка, 64;
- вул. Троїцька, 63/62-69/15.
З 8.00 до 17.00:
- вул. Карпенка-Карого, 22-60;
- вул. Кохнівська, 44-62;
- пров. Кохнівський, 3, 3А;
- пров. Межовий, 1-30;
- вул. Салганна, 4-65;
- пров. Господарський, 3-4;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Максима Кривоноса, 56-92;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. Господарська, 1-38;
- пров. Господарський, 5-10А;
- пров. Композитора Вербицького, 3А, 5;
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-75А;
- вул. Щаслива, 33;
- вул. Івана Багряного, 3-21;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
- пров. Шосейний, 10.
- вул. Віри Холодної, 33-62;
- пров. Чорнобаївський, 40А-60Б;
- вул. Романа Шухевича, 11-36;
- вул. Ірпінська, 7-14;
- вул. Платухіна, 20-37;
- туп. Юнатів, 1-7;
- вул. Кавалерійська,1/56-11А;
- вул. Олександріївська, 28-89;
- пров. Шкільний, 18/5;
- пров. Транспортний, 1-28;
- вул. Михайла Грушевського, 11;
- туп. Михайла Грушевського, 3, 4, 5;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9,23;
- вул. Енергетиків, 39Б-47А;
- вул. Молодіжна, 8.
З 8.00 до 18.00:
- пров. 1-й Деповський, 3-21;
- туп. 1-й Малокохнівський, 1-9;
- туп. 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
- туп. 3-й Малокохнівський, 2-4;
- туп. 4-й Малокохнівський, 1/14-10;
- пров. Вагонний, 3-16;
- вул. Господарська, 1-38;
- пров. Господарський, 3-10А;
- вул. Давида Кострова, 2/37;
- пров. Динамівський, 2-13;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Івана Багряного, 1/39-21;
- вул. Івана Богуна, 2А-12/1;
- вул. Івана Дзюби, 3-36;
- вул. Капітана Мовчана, 1-26;
- пров. Князя Аскольда, 1А-19А;
- пров. Композитора Вербицького, 1-16;
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8;
- вул. Максима Кривоноса, 1А-92;
- пров. Малокохнівський, 1-23/3;
- пров. Марії Примаченко, 2-25;
- туп. Миколи Сціборського, 7;
- вул. Нижня, 1-28;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- вул. Павла Скоропадського, 2-26;
- вул. Панаса Мирного, 5-15;
- пров. Панаса Мирного, 3;
- вул. Паризька, 2/32-14/35;
- пров. Парковий, 1/2-27;
- пров. Південний, 1/29-26;
- вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- пров. Фруктовий, 18;
- пров. Шосейний, 10;
- вул. Щаслива, 2-40;
- вул. Автозаводська, 11-32;
- туп. Автозаводський, 2;
- вул. Харківська, 10-30.
З 8.00 до 20.00:
- пров. Вербовий, 2,4;
- вул. Джерельна, 3-19;
- вул. Каштанова, 1-22;
- вул. Козацька, 61/31-94А;
- просп. Лесі Українки, 11,110,118,104;
- пров. Рівненський, 13А-25;
- вул. Сергія Кульчинського, 16-49;
- туп. Степовий, 1-9;
- просп. Лесі Українки;
- вул. Євгена Патона, 25;
- пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3;
- вул. Олексія Древаля, 182/1-186;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1-7;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- просп. Полтавський;
- с. Потоки,
- с. Мала Кохнівка,
- с. Придніпрянське,
- с. Соснівка.
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