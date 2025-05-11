«На цвинтарі увесь час кружляв лелека». Попрощалися з інструктором ССО Михайлом Поставним, який навчався у Кременчуці

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 708

Військовий Михайло Поставний загинув у навчальному центрі Сил спеціальних операцій. Почесна варта вручила брату захисника Державний прапор України, яким накривали домовину. Про те, що Михайло Поставний загинув 1 травня, повідомили у Новосанжарській громаді.

Протягом траурної церемонії поряд гуляв лелека, розповіли у громаді:

- На цвинтарі увесь час кружляв лелека, немов би душа Героя прощалася з нами і давала зрозуміти, що вона безсмертна, просто тепер в іншому світі оберігає свою родину, побратимів і Україну, – йдеться на сторінці Новосанжарської громади.

Михайло Поставний народився 31 серпня 1996 року в Малій Перещепині, навчався в місцевій школі. Любив спорт, захоплювався волейболом, футболом. Був працьовитим, сумлінним, до будь-якого завдання ставився з відповідальністю. Гарно закінчив навчання і вступив до Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури. Потім вступив до Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна. Здобув ступінь магістра. Працював в Українській промисловій компанії «Інтерпайп», а 11 січня 2023 року став добровольцем ЗСУ:

«Я хочу стати Героєм для України і гордістю для тебе», – сказав він мамі.

Спершу служив у комендатурі Полтавського військового гарнізону, служба була пов’язана із залізницею. Згодом воїн подав заявку в 142-й навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій, де успішно завершив навчання та став інструктором.

Михайло Русланович Поставний загинув 1 травня у свої 28 років. Сотні людей зустрічали воїна з прапорами. Траурний мітинг пам’яті воїна відбувся на центральному кладовищі Малої Перещепини. Провести воїна прийшли рідні, побратими, однокласники, друзі, вчителі, мешканці громади.

Востаннє загиблому Михайлові Поставному віддали військові почесті на кладовищі. Головний сержант Полтавського районного ТЦК та СП Юрій Пов’якало вручив брату захисника Назару прапор України. На честь воїна пролунав трикратний стрілецький салют.

Протягом траурної церемонії на цвинтарі весь час кружляв лелека.