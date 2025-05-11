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З переломом футболіст «Кременя» зміг забити гол та відіграти 30 хвилин матчу

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 205

 

Кременчуцькі команди зіграли черговий тур чемпіонату Дитячо-юнацької футбольної ліги

Цими вихідними команди МФК «Кремінь» зіграли вдома та на виїзді в рамках чемпіонату ДЮФЛУ. У Кременчуці команди здобули перемоги, а ось на виїзді команди здобули лише одне очко.

Результати ігор:

  • U-17 Металург Запоріжжя - Кремінь - 3:1
  • U-16. Кремінь - Металург Запоріжжя - 1:0
  • U-15 Металург Запоріжжя - Кремінь - 1:1
    U-14. Кремінь - Металург Запоріжжя - 2:1

Цікаво, що у Кам'янському, «Кремінь» 2008 поступився запорізькому «Металургу». Єдиний гол у «синьо-білих» забив Іван Білан, який у грі отримав важку травму - перелом стопи. 

- Справжній боєць, зазнавши травми він встиг забити гол та відіграти 30 хвилин вже з переломом! Тримайся, Ваня, ми з тобою! - зазначив тренер Антон Диндіков.

 

17 травня «Кремінь» зіграє заключний тур групового етапу чемпіонату ДЮФЛУ. Еліт-ліга. «Кремінь» 2008 та «Кремінь» 2010 вдома приймуть ДЮСШ ФА Кривбас Кривий Ріг, а «Кремінь» 2009 та «Кремінь» 2011 на виїзді зіграють з «Кривбасом».

 

На фото «Кремінь» 2011 разом з тренером Євгенієм Мариничем святкує перемогу на стадіоні «Кремінь-Арена»

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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