На Полтавщині під час повітряної тривоги збили дрон: постраждав будинок

Сьогодні, 17:52 Переглядів: 467

ППО знищила ціль, проте уламки пошкодили будівлю у Полтавському районі

На Полтавщині під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. За його словами, унаслідок падіння уламків російського безпілотника у Полтавському районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. Обійшлося без постраждалих. Нагадаємо, що зранку на Лубенщині уламок дрона, що застряг на дротах, знеструмив 20 абонентів.

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