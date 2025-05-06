На Полтавщині під час повітряної тривоги збили дрон: постраждав будинок

На Полтавщині під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
За його словами, унаслідок падіння уламків російського безпілотника у Полтавському районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку.
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що зранку на Лубенщині уламок дрона, що застряг на дротах, знеструмив 20 абонентів.
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