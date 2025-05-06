Вихованці Кременчуцького військового ліцею — переможці обласної спартакіади

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 143

Вихованці Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля стали переможцями обласної Спартакіади серед допризивної молоді. Здобутками ліцеїстів діляться працівники закладу освіти.

Вихованці ліцею віком від 14 до 17 років упродовж двох днів змагалися у семи видах програми: біг на 100 м, біг на 3 км, підтягування на перекладині, метання гранати Ф-1 на дальність, стрільба з пневматичної гвинтівки, плавання на 50 м та подолання смуги перешкод.

У загальнокомандному заліку Кременчуцький військовий ліцей виборов І місце. Також його вихованець Владислав Біланенко здобув перемогу у змаганнях з бігу на 3 км.

Ця перемога — результат наполегливих тренувань, командного духу та незламної волі до перемоги. Наші ліцеїсти вкотре довели, що гідні представляти не лише свій заклад, а й усю Полтавщину на найвищому рівні, — зазначають працівники ліцею.

Друге місце у Спартакіаді посіла команда із Полтави, а третє — команда Миргородського району.

Такі змагання на Полтавщині відбулися вдруге.