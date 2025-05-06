Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Вихованці Кременчуцького військового ліцею — переможці обласної спартакіади

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 143

 

Участь у змаганнях взяли 5 команд від області

Вихованці Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля стали переможцями обласної Спартакіади серед допризивної молоді. Здобутками ліцеїстів діляться працівники закладу освіти.

Вихованці ліцею віком від 14 до 17 років упродовж двох днів змагалися у семи видах програми: біг на 100 м, біг на 3 км, підтягування на перекладині, метання гранати Ф-1 на дальність, стрільба з пневматичної гвинтівки, плавання на 50 м та подолання смуги перешкод.

У загальнокомандному заліку Кременчуцький військовий ліцей виборов І місце. Також його вихованець Владислав Біланенко здобув перемогу у змаганнях з бігу на 3 км.

 

Ця перемога — результат наполегливих тренувань, командного духу та незламної волі до перемоги. Наші ліцеїсти вкотре довели, що гідні представляти не лише свій заклад, а й усю Полтавщину на найвищому рівні, — зазначають працівники ліцею.

Друге місце у Спартакіаді посіла команда із Полтави, а третє — команда Миргородського району.

Такі змагання на Полтавщині відбулися вдруге.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуцькому військовому ліцеї відкрили меморіальну дошку своєму випускнику, загиблому Герою України Віталію Ковалю

У Кременчуцькому військовому ліцеї навчаються 100 хлопців та 22 дівчини — ліцею погодили збільшення штату

Кременчуцькому ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою присвоїли ім’я Героя України Віталія Коваля

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький військовий ліцей
Теги: Кременчуцький військовий ліцей спартакіада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх