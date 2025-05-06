Вихованці Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля стали переможцями обласної Спартакіади серед допризивної молоді. Здобутками ліцеїстів діляться працівники закладу освіти.
Вихованці ліцею віком від 14 до 17 років упродовж двох днів змагалися у семи видах програми: біг на 100 м, біг на 3 км, підтягування на перекладині, метання гранати Ф-1 на дальність, стрільба з пневматичної гвинтівки, плавання на 50 м та подолання смуги перешкод.
У загальнокомандному заліку Кременчуцький військовий ліцей виборов І місце. Також його вихованець Владислав Біланенко здобув перемогу у змаганнях з бігу на 3 км.
Друге місце у Спартакіаді посіла команда із Полтави, а третє — команда Миргородського району.
Такі змагання на Полтавщині відбулися вдруге.
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