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На дитячій спартакіади «Повір у себе» спортсмени з Полтавщини здобули 26 золотих, 10 срібних та 4 бронзових медалей

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 79

 

Кременчужанка Уляна Шевченко виборола золоту медаль у забігу на дистанції 100 метрів

З 10 по 12 червня у Ковелі Волинської області проходила XXXII Всеукраїнська спартакіада серед дітей з інвалідністю «Повір у себе». Понад 350 юних спортсменів з усіх куточків України змагалися у 17 видах спорту: легкої атлетики, пара легкої атлетики, настільного тенісу, паранастільного тенісу, шахів, футболу серед дітей з інвалідністю.

Як повідомила пресслужба Полтавської ОВА від Полтавщини у цій дитячій спартакіаді взяв участь 21 юний спортсмен. За результатами змагань вони вибороли 26 золотих, 10 срібних та 4 бронзових медалі.

Нагадаємо, учора «Кременчуцький Телеграф» розповів про кременчужанку Уляну Шевченко, яка виборола золоту медаль на цій Всеукраїнській спартакіаді. Вона перемогла у забігу на дистанції 100 метрів. Уляна вже 5 років тренується в ГО «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «Оріяна», має багато медалей та є резервісткою дефлімпійської збірної України з легкої атлетики.

Раніше ми писали, що 15 травня в Полтаві відбувся обласний чемпіонат з легкої та паралегкої атлетики. Участь в ньому взяли 8 спортсменів КДЮЦС «Оріяна» з Кременчука. Як розповів нашому виданню засновник спільноти «Оріяна» Валерій Лекумович, кременчуцькі паралегкоатлети вибороли на  цих змаганнях шість перших місць. Найкращі результати показала Уляна Шевченко, яка взяла два перших місця.

Раніше ми писали, що ГО «Оріяна» просить фінансової допомоги для тренувань параспортсменів Кременчука.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: оріяна легка атлетика паралімпіада спартакіада
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