Кременчужанка Уляна Шевченко виборола золоту медаль на Всеукраїнській спартакіаді серед дітей з інвалідністю

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Вона перемогла у забігу на дистанції 100 метрів

З 10 по 12 червня у Ковелі Волинської області тривала XXXII Всеукраїнська спартакіада серед дітей з інвалідністю «Повір у себе», приурочена до 34-ї річниці Незалежності України. Понад 350 юних спортсменів з усіх куточків України змагалися у 17 видах спорту, демонструючи силу духу, витримку й жагу до перемоги, адже це не просто спортивні змагання — це справжній символ єдності, підтримки та віри у свій потенціал.

Серед переможців цієї спартакіади — кременчужанка Уляна Шевченко, яка виборола 1 місце у забігу на дистанції 100 метрів. Уляна вже 5 років тренується в ГО «Кременчуцький дитячо-юнацький центр спорту для осіб з обмеженими можливостями «Оріяна», має багато медалей та є резервісткою дефлімпійської збірної України з легкої атлетики. Завтра увечері Уляна повертається зі змагань.

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Нагадаємо, 15 травня ми писали, що в Полтаві відбувся обласний чемпіонат з легкої та паралегкої атлетики. Участь в ньому взяли 8 спортсменів КДЮЦС «Оріяна» з Кременчука.

Як розповів нашому виданню засновник спільноти «Оріяна» Валерій Лекумович, кременчуцькі паралегкоатлети вибороли на цих змаганнях шість перших місць. Найкращі результати показала Уляна Шевченко, яка взяла два перших місця.

Раніше ми писали, що ГО «Оріяна» просить фінансової допомоги для тренувань параспортсменів Кременчука.