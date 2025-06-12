На Полтавщині створили електронний реєстр спортсменів: обіцяють, що відтепер — без паперової тяганини

Нову програму розробили для полегшення доступу до медичних карт і допуску до змагань
На Полтавщині впровадили електронний реєстр спортсменів. Його створили на базі обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Про це повідомили в Управління цифрової трансформації Полтавської ОВА.
Нову систему запровадили, щоб спростити доступ до медичних даних спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних товариств та фізкультурно-оздоровчих клубів.
У ПОВА зазначають, що це — важливий крок до цифровізації спортивної медицини в регіоні.
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