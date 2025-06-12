На Полтавщині створили електронний реєстр спортсменів: обіцяють, що відтепер — без паперової тяганини

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 89

Нову програму розробили для полегшення доступу до медичних карт і допуску до змагань

На фото — Олімпійські спортсмени та їх тренери з Полтавщини

На Полтавщині впровадили електронний реєстр спортсменів. Його створили на базі обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. Про це повідомили в Управління цифрової трансформації Полтавської ОВА.

Нову систему запровадили, щоб спростити доступ до медичних даних спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних товариств та фізкультурно-оздоровчих клубів.

Як працює електронна карта спортсмена:

дозволяє оперативно переглядати стан здоров’я і рівень фізичної підготовки;

допомагає формувати індивідуальні плани лікування й реабілітації у разі травм або хвороб;

дає змогу контролювати ефективність медичних та відновлювальних процедур.

У ПОВА зазначають, що це — важливий крок до цифровізації спортивної медицини в регіоні.