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Лагідна українізація: більшість прийшла чи більшість прийшли?

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 171

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Обидва варіанти можуть бути правильними, але є нюанси.

▪ «Більшість прийшла» — найкращий варіант, адже слово «більшість» є головним у підметі, тому присудок узгоджується з ним в однині. Наприклад: більшість прийшла вчасно.

▪ «Більшість прийшли» — можливий варіант, якщо після «більшість» стоїть уточнення в множині або ж підмет і присудок розділені іншими словами. Наприклад: більшість студентів, які чекали на лекторку, прийшли завчасно.

»Один одного» чи «одне одного»? 

В художній літературі (як і в житті) зустрічаємо фразу «любити один одного», але чи завжди це доречно? 

▪ «Один одного» — коли йдеться тільки про чоловіків.

▪ «Одна одну» — якщо мова лише про жінок.

▪ «Одне одного» — для людей різної статі. 

Тож, якщо говоримо про чоловіка й жінку, правильний варіант — «любити одне одного.

Справка чи довідка?

Рекомендується замінити слово «справка» на «довідка», як і вислів «наводіть справкі» на «довідуватися про щось». Хоча ці слова й зустрічаються в словниках як синоніми, у сучасній українській мові перевага віддається останньому варіанту.

Згідно з Грінченком , слово «справка» є зменшеною формою від «справа», а також вживається в значенні російського «исправность». 

Підсумуємо: хоча «справка» й зустрічається в словниках, сьогодні вважається застарілим варіантом, і в багатьох випадках краще вживати «довідка».

Про різницю між «пригодою» та «нагодою»

Запам’ятайте: з нагоди приїзду (обставина, момент) подруги я спік круасани, і вони стали в пригоді (подія, користь), коли ми зголодніли, блукаючи лісом.

«Будь ласка» чи «будь-ласка»? 

Будь ласка — це усталене словосполучення, скорочене від «будьте ласкаві», і його ніколи не писали через дефіс. Проте ця помилка настільки поширена, що багато людей впевнені в протилежному. 

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: лагідна українізація Для Дому і Сім'ї
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