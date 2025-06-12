Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У п'ятницю, 13 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00:
- вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40
- пров. Бакинський, 5/6-8/8
- пров. Бар’єрний, 2/5, 6
- вул. Богдана Хмельницького, 3А-210/2
- вул. Братів Тютюнників, 2-27
- пров. Віталія Дончика, 1
- вул. Володимира Короленка, 3-31/1
- пров. Гетьмана Сомка, 2А-51
- вул. Гійома Боплана, 4-78А
- пров. Градижський, 4-30
- пр-д Григоровича-Барського, 1-12
- вул. Громадянська, 26-55
- пр-д Громадянський, 3-19
- пров. Данила Нечая, 3-48/38
- пров. Дачний, 1-11
- пр-д Дачний, 3-15
- вул. Затонна, 24
- пров. Західний, 5-8/9
- пров. Зв’язковий, 2/41-55/15
- пр-д Зв’язковий, 3, 4, 8
- туп. Зв’язковий, 3-7
- пров. Зелений, 2/16-17
- вул. Каховська, 1-47
- вул. Кільцева, 3-11
- вул. Кооперативна, 1А, 19-84
- пров. Липневий, 6-11
- вул. Лугова, 1-52
- пров. Луговий, 2/25-9
- пр-д Луговий, 2/25, 4, 8, 12
- туп. Марка Жмайла, 3-8
- вул. Миколи Пирогова, 3-8/10
- пр-д Миколи Руденка, 2/20-22/1
- вул. Нескорених, 4-16
- пров. Олексія Бутовського, 55-67
- вул. Проєктна, 3-35
- пров. Проєктний, 3-7
- пров. Резервний, 3-23
- туп. Резервний, 3, 5, 9
- вул. Раїси Кириченко, 3-108
- пр-д Тараса Трясила, 1-7
- пров. Центральний, 3/1-14
- вул. Юрія Кондратюка, 82
- вул. Юрія Липи, 3/3-46
- вул. Небесної Сотні, 98, 100.
З 8.00 до 17.00:
- пров. Абрикосовий, 1-25/28
- вул. Межова, 14/20
- пров. Фруктовий, 3-12/2
- туп. Фруктовий, 3-7
- вул. Юрія Руфа, 7-50
- пров. Залізничний, 2/14-25/24
- вул. Локомотивна, 42, 44
- вул. Новомежева, 12/20-14А
- вул. Миколи Черниша, 2/17-16А
- вул. Богдана Хмельницького, 5А-58/1
- пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8
- вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2
- вул. Недогарська, 5/8-24/15
- пров. Недогарський, 3-16
- вул. Прирічна, 1-10
- вул. Тракторна, 3/1-7/7
- вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54
- вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47
- просп. Свободи, 73Ж
- вул. Троїцька, 51/42, 61/52
- вул. Івана Мазепи, 8, 54-58
- вул. Майора Борищака, 31
- просп. Свободи, 5А.
З 8.00 до 20.00:
- просп. Полтавський, 277/2-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- вул. Київська, 72-80, 121
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки.
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