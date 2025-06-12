Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 13 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40
  • пров. Бакинський, 5/6-8/8
  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6
  • вул. Богдана Хмельницького, 3А-210/2
  • вул. Братів Тютюнників, 2-27
  • пров. Віталія Дончика, 1
  • вул. Володимира Короленка, 3-31/1
  • пров. Гетьмана Сомка, 2А-51
  • вул. Гійома Боплана, 4-78А
  • пров. Градижський, 4-30
  • пр-д Григоровича-Барського, 1-12
  • вул. Громадянська, 26-55
  • пр-д Громадянський, 3-19
  • пров. Данила Нечая, 3-48/38
  • пров. Дачний, 1-11
  • пр-д Дачний, 3-15
  • вул. Затонна, 24
  • пров. Західний, 5-8/9
  • пров. Зв’язковий, 2/41-55/15
  • пр-д Зв’язковий, 3, 4, 8
  • туп. Зв’язковий, 3-7
  • пров. Зелений, 2/16-17
  • вул. Каховська, 1-47
  • вул. Кільцева, 3-11
  • вул. Кооперативна, 1А, 19-84
  • пров. Липневий, 6-11
  • вул. Лугова, 1-52
  • пров. Луговий, 2/25-9
  • пр-д Луговий, 2/25, 4, 8, 12
  • туп. Марка Жмайла, 3-8
  • вул. Миколи Пирогова, 3-8/10
  • пр-д Миколи Руденка, 2/20-22/1
  • вул. Нескорених, 4-16
  • пров. Олексія Бутовського, 55-67
  • вул. Проєктна, 3-35
  • пров. Проєктний, 3-7
  • пров. Резервний, 3-23
  • туп. Резервний, 3, 5, 9
  • вул. Раїси Кириченко, 3-108
  • пр-д Тараса Трясила, 1-7
  • пров. Центральний, 3/1-14
  • вул. Юрія Кондратюка, 82
  • вул. Юрія Липи, 3/3-46
  • вул. Небесної Сотні, 98, 100.

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Абрикосовий, 1-25/28
  • вул. Межова, 14/20
  • пров. Фруктовий, 3-12/2
  • туп. Фруктовий, 3-7
  • вул. Юрія Руфа, 7-50
  • пров. Залізничний, 2/14-25/24
  • вул. Локомотивна, 42, 44
  • вул. Новомежева, 12/20-14А
  • вул. Миколи Черниша, 2/17-16А
  • вул. Богдана Хмельницького, 5А-58/1
  • пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8
  • вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2
  • вул. Недогарська, 5/8-24/15
  • пров. Недогарський, 3-16
  • вул. Прирічна, 1-10
  • вул. Тракторна, 3/1-7/7
  • вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54
  • вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47
  • просп. Свободи, 73Ж
  • вул. Троїцька, 51/42, 61/52
  • вул. Івана Мазепи, 8, 54-58
  • вул. Майора Борищака, 31
  • просп. Свободи, 5А.

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • вул. Київська, 72-80, 121
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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