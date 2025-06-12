Затвердили перелік критично важливих релігійних організацій, який дозволяє бронювати священників

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 104

Збройні Сили України підтримали рішення Державної служби з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) про затвердження переліку релігійних організацій, які можуть бронювати священнослужителів. Відповідний наказ № Н-82/11 набув чинності 6 червня 2025 року.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ зазначили, що духовна підтримка в умовах війни важлива, однак наголосили: бронювання має відбуватися чітко за законом.

Зокрема, у ЗСУ наголосили на таких умовах:

священнослужителі мають бути офіційно працевлаштовані, стояти на військовому обліку в ТЦК та СП, а їхній статус має бути підтверджений документально;

бронювання не має перешкоджати мобілізації — потреби армії залишаються пріоритетними;

слід враховувати квоти для військових капеланів, визначені для різних силових структур.

Військові закликали релігійні організації відповідально підходити до подачі даних і нагадали про важливу роль священнослужителів, які вже підтримують військових і цивільних у воєнний час.