Затвердили перелік критично важливих релігійних організацій, який дозволяє бронювати священників

Збройні Сили України підтримали рішення Державної служби з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) про затвердження переліку релігійних організацій, які можуть бронювати священнослужителів. Відповідний наказ № Н-82/11 набув чинності 6 червня 2025 року.
У командуванні Сухопутних військ ЗСУ зазначили, що духовна підтримка в умовах війни важлива, однак наголосили: бронювання має відбуватися чітко за законом.
Зокрема, у ЗСУ наголосили на таких умовах:
Військові закликали релігійні організації відповідально підходити до подачі даних і нагадали про важливу роль священнослужителів, які вже підтримують військових і цивільних у воєнний час.
Чоловіків, які не стоять на військовому обліку в ТЦК, дозволять бронювати на 45 днів: на яких підприємствах
Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств, критично важливих для ЗСУ
У Полтавському ОТЦК пояснили, як проводиться бронювання працівників від мобілізації
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.