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Затвердили перелік критично важливих релігійних організацій, який дозволяє бронювати священників

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 104

Командування Сухопутних військ ЗСУ підтримало рішення про бронювання священнослужителів

Збройні Сили України підтримали рішення Державної служби з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) про затвердження переліку релігійних організацій, які можуть бронювати священнослужителів. Відповідний наказ № Н-82/11 набув чинності 6 червня 2025 року.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ зазначили, що духовна підтримка в умовах війни важлива, однак наголосили: бронювання має відбуватися чітко за законом.

Зокрема, у ЗСУ наголосили на таких умовах:

  • священнослужителі мають бути офіційно працевлаштовані, стояти на військовому обліку в ТЦК та СП, а їхній статус має бути підтверджений документально;
  • бронювання не має перешкоджати мобілізації — потреби армії залишаються пріоритетними;
  • слід враховувати квоти для військових капеланів, визначені для різних силових структур.

Військові закликали релігійні організації відповідально підходити до подачі даних і нагадали про важливу роль священнослужителів, які вже підтримують військових і цивільних у воєнний час.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: бронювання священник
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