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Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств, критично важливих для ЗСУ

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 235

 

Також послаблені вимоги щодо бронювання працівників для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу

Сьогодні, 30 травня, Кабінет міністрів ухвалив зміни щодо порядку бронювання військовозобов’язаних. Підприємствам, які забезпечують обороноздатність країни, дозволили бронювати усіх своїх працівників. Про це повідомило Міністерство економіки.

Ці зміни дозволили бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

Крім того, запровадили особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії — відтепер для них не є обов'язковими критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої зарплати по підприємству не менше 20 тисяч гривень. Також для них скасували вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тисяч гривень.

Умови для бронювання залишаються незмінними:

  • Підприємство має бути включене до переліку критично важливих – за поданням відповідного органу (Міноборони, Міненерго тощо).
  • Подання заяви здійснюється виключно в цифровому форматі через портал «Дія».
  • Відповідальність за формування списків підприємств покладено на уповноважені державні органи.
  • У Мінекономіки нагадують, що діюча процедура бронювання працівників залишається цифровою, прозорою та уніфікованою — через єдиний державний портал «Дія».

Нагадаємо, раніше ми писали, що 28 березня Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств оборонного промислового комплексу. Зокрема, підприємствам, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, дозволили бронювати 75% своїх працівників.

Ми також писали, як отримати відстрочку від мобілізації, якщо заброньований на підприємстві, та щодо самого порядку бронювання. У Полтавському обласному ТЦК та СП тоді ж надали детальні роз’яснення з цього приводу.

На Полтавщині послабили критерії для бронювання працівників: що змінилося

На початку року на Полтавщині затвердили нові критерії для визначення економічно важливих підприємств в особливий період для бронювання їхніх працівників. А з 1 січня 2025 року на порталі «Дія» з’явилась можливість анулювати бронювання працівника та забронювати іншого.

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На порталі «Дія» з'явилась можливість анулювати бронювання працівника та забронювати іншого

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство економіки Кабмін бронювання ЗСУ
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