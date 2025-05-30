На Полтавщині судитимуть учасників групи, яка продавала нелегальні електронні сигарети

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 145

На Полтавщині до суду скеровано справу проти чотирьох учасників організованої групи, яка незаконно реалізовувала електронні сигарети, рідини до них та кальянний тютюн. Про це повідомила обласна прокуратура.

За версією слідства, групу організував житель Дніпра, який залучив до схеми трьох мешканців Полтавщини — двох жінок і чоловіка. З 2023 року вони без ліцензій продавали підакцизні товари у торгових центрах області.

Товар постачали зі складу в Дніпрі, без документів і сертифікації. Правоохоронці провели обшуки на складі та в точках збуту — вилучили:

понад 15 тисяч електронних сигарет,

понад 7 тисяч флаконів рідин,

близько 900 банок кальянного тютюну.

Усім фігурантам інкримінують участь в організованій групі та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримынального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці Полтавщини спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили сорокарічного мешканця Полтави, який організував продаж фальсифікованих тютюнових виробів.