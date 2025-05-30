У річці Многа виявили тіло жінки — поліція розслідує обставини смерті

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29 травня близько 17.00 у селі Вороньки Чорнухинської громади Лубенського району в річці Многа виявили тіло жінки. Про знахідку повідомив до поліції 53-річний місцевий мешканець — чоловік загиблої.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти, медики та рятувальники. Рятувальники дістали тіло з води. Загиблою виявилася 45-річна місцева мешканка.

Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) — з приміткою «нещасний випадок». Остаточні обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, що 30 травня у Кременчуці, в районі Молодіжного, у Сухому Кагамлику виявили тіло людини.