Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 31 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
туп. Юнатів, 1–7
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Платухіна, 20–37
вул. Романа Шухевича, 11–36
пр. Пілотів, 4–49
вул. Пілотів, 17–44
пров. Грузинський, 3–9/20
пров. Космонавтів, 1–9
пров. Сергія Петренка, 20–33
туп. Космонавтів, 1, 2
вул. Гайдамацька, 21–44
вул. Космонавтів, 39/14–60
вул. Ліщинова, 4–29
вул. Чорноморська, 15/10–66
пров. Чорноморський, 4–17
туп. 1-й Гайдамацький, 3–6
туп. 2-й Гайдамацький, 3–5
вул. Академіка Герасимовича, 53–84А
пров. Вагонобудівний, 2/34–32
вул. Василя Стуса, 18–46
пров. Василя Стуса, 2, 2А
пров. Гайдамацький, 2/55–45
вул. Григорія Чуркіна, 2–38
пров. Грузинський, 11–27
вул. Івана Миколайчука, 3–23/19
пров. Космічний, 3–19
вул. Космонавтів, 19/14–86
вул. Ліщинова, 1А–46
вул. Михайлівська, 16/42–21
пров. Михайлівський, 1Б–20
вул. Олександрійська, 41/2
пров. Паторжинського, 1–12
вул. Пилипа Орлика, 6/21–11/37
пров. Пилипа Орлика, 2/53–24
пр. Самойлівський, 2–17
пров. Самойлівський, 3–93
туп. Самойлівський, 2–6
вул. Тіниста, 1/5–48
вул. Чорноморська, 1/9–24/35
вул. Чумацький Шлях, 45–67
туп. Кременецький, 3–26
вул. Вільної України, 3–14
вул. Платухіна, 3–23
просп. Полтавський, 34–48.
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