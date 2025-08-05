В Миргороді у водоймі виявили жінку без свідомості — медикам не вдалося її врятувати

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Учора, 4 серпня, на одному з пляжів Миргорода у водоймі виявили жінку без свідомості. Повідомлення про це надійшло від місцевих мешканців до Миргородського райвідділу поліції близько 13.40. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Отримавши інформацію, на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група поліції та карета екстреної медицини.

Попри зусилля медиків, врятувати життя 69-річної жінки не вдалося. Вона померла на місці. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Обставини та причини події встановлює слідство.

Нагадаємо, ми писали, що 2-го серпня в селі Гавронці Диканської громади в річці Ворскла потонула людина. А 27 липня, в Кременчуці стався нещасний випадок на воді — увечері на Сухому Кагамлику потонула людина. Тіло загиблого з водойми дістали рятувальники комунального підприємства «Кременчук Аква-Сервіс».