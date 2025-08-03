У Ворсклі біля Диканькі потонула людина, а в Глобиному загорівся житловий будинок — ДСНС

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 247

Протягом 2-го серпня на території Полтавської області зареєстровано 6 небезпечних подій, з них одна у Кременчуцькому районі

У суботу, 2-го серпня на території Полтавської області зареєстровано 6 небезпечних подій, з них одна — у Кременчуцькому районі. Про це йдеться в оперативній інформації Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, о 17.22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Героїв України в місті Глобине.

Вогонь знищив холодильник та пошкодив стіни. Вогнеборцям, які прибули на гасіння пожежі, вдалося врятувати житловий будинок. До гасіння пожежі залучалися рятувальники та техніка 6-ї ДПРЧ. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Ще три пожежі відбулися на території Полтавського району, і одна — у Лубенському. Загиблих та травмованих внаслідок пожеж не зафіксовано.

Однак учора стався нещасний випадок на воді. О 10.00 в селі Гавронці Диканської громади на річці Ворскла потонула людина. О 11.44 тіло потопельника дістали з води працівники КУ «Рятувальна водолазна служба». Підрозділи ДСНС не залучались.

Нагадаємо, у неділю, 27 липня, в Кременчуці стався нещасний випадок на воді — увечері на Сухому Кагамлику потонула людина. Тіло загиблого з водойми дістали рятувальники комунального підприємства «Кременчук Аква-Сервіс».

У червні біля Світловодська з Кременчуцького водосховища рятувальники ДСНС дістали тіло потопельника.