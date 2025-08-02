Мистецтво, палаци й тиша: що кременчужанам почитати на вихідних

Це коротке та зрозуміле знайомство з постатями, явищами та ідеями, центральними для української культури ХХ століття. Книжка розглядає три стилі, що тоді домінували в мистецтві. Вона пропонує поглянути на митців і їхні твори в історичному контексті, простежити органічні зв’язки між постатями і стилями та зрозуміти як глибокі зв’язки українського авангардизму з європейським, так і самобутність наших місцевих варіантів модернізму.

Міранда Меган «Яке тихе місце» Колись Голловз-Едж було тихою спокійною місциною, де сусіди частенько заходили в гості одне до одного, проводили разом час та спілкувалися на закритому форумі. Але одного дня трапилася жахлива трагедія: Брендона та Фіону Труеттів знайшли мертвими. У вбивстві звинуватили Рубі Флетчер, молоду вчительку. Півтора років по тому від колишньої ідилії не лишилося й сліду: оселя Труеттів досі стоїть пусткою, мешканці не можуть продати будинки, не втративши на цьому, судові слухання дедалі збільшують градус напруги.

Раптом головна підозрювана повертається додому. Сусіди шоковані, за лічені дні чутки поширюються, наче вірус. Стає все більш очевидно, що не всі сказали правду про ту ніч, коли трапилося вбивство, а й у кожного є свої скелети у шафі.