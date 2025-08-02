Мистецтво, палаци й тиша: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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«Стилі українського мистецтва ХХ століття»
Це коротке та зрозуміле знайомство з постатями, явищами та ідеями, центральними для української культури ХХ століття.
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Міранда Меган «Яке тихе місце»
Колись Голловз-Едж було тихою спокійною місциною, де сусіди частенько заходили в гості одне до одного, проводили разом час та спілкувалися на закритому форумі. Але одного дня трапилася жахлива трагедія: Брендона та Фіону Труеттів знайшли мертвими. У вбивстві звинуватили Рубі Флетчер, молоду вчительку. Півтора років по тому від колишньої ідилії не лишилося й сліду: оселя Труеттів досі стоїть пусткою, мешканці не можуть продати будинки, не втративши на цьому, судові слухання дедалі збільшують градус напруги.
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Акім Галімов, Руслан Шаріпов «Українські палаци: відновлення історії. Золота доба»
Історія – це фундамент розуміння сьогодення та прогнозування прийдешніх часів. Недарма кажуть: «Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього».
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