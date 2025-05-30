На Полтавщині в ДТП загинула 29-річна водійка с Ford злетів із дороги

Сьогодні, 17:56 Переглядів: 0

30 травня близько 15.00 на автодорозі Решетилівка – Дніпро, поблизу села Грицаївка Кобеляцької громади, сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Полтавської області.

За попередніми даними, автомобіль Ford Transit, яким керувала 29-річна жінка, злетів з проїжджої частини дороги та врізався у мостову опору.

Унаслідок зіткнення водійка загинула на місці. Причини аварії наразі встановлюють слідчі.

Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть.

Нагадаємо, що у ДТП на трасі Київ-Харків загинули жінка і 15-річна дівчина.