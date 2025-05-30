На Полтавщині на залізничній станції струмом вразило 12-річного хлопчика

Сьогодні, 17:53 Переглядів: 0

Дитина залізла на вагон — її госпіталізували з електротравмою

30 травня близько 15.00 на залізничній станції «Мала Перещепина» в селі Пристанційне Новосанжарської громади стався нещасний випадок — електричним струмом вразило 12-річного хлопчика. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Інформація надійшла до поліції від диспетчера залізниці. За попередніми даними, дитину уразило струмом під час перебування на вантажному вагоні. Ймовірно, хлопець забрався нагору й опинився в зоні дії високовольтної лінії.

Постраждалого госпіталізували. Його стан наразі уточнюється.

На місці працює слідчо-оперативна група. Поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, у березні у Полтаві дитину вдарило струмом на залізниці.