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«Козацькому роду нема переводу»: у Кременчуці заспівав Kozak Siromaha

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 59

У четвер, 29 травня, у Кременчуці відбувся концерт Kozak Siromaha — харизматичного українського виконавця, котрий поєднує козацьку автентику з сучасною музикою

Виступ пройшов у будинку культури «Нафтохімік» і зібрав повну залу шанувальників, які прагнули відчути силу українського духу через пісню. 

Kozak Siromaha відомий своїм неповторним стилем, що поєднує українські народні мотиви з елементами world music. У своїх виступах він використовує рідкісні інструменти, такі як фісгармонія, створюючи унікальне звучання.

Його музика — це не просто композиції, а живий місток між поколіннями, що передає дух української культури. Артист дотримується традицій предків, живе за козацькими звичаями та прагне донести їхнє значення до сучасного слухача.

Kozak Siromaha не тільки зберігає національні традиції, а й активно підтримує Україну в складні часи.

У червні 2024 року артист взяв участь у благодійному концерті «Збережи тату життя» у Рівному, де було зібрано 500 тис. грн на підтримку українських військовослужбовців.

Протягом концерту шанувальники насолоджувалися унікальним голосом, живим супровідом фісгармонії, потужною харизмою, містичною атмосферою. Всі, хто відвідав концерт, його не скоро забудуть.


Козак Сіромаха (справжнє ім’я — Олександр Любоженко) — унікальний артист, який живе за козацькими традиціями. Він закінчив Академію козацтва, не користується сучасними гаджетами та навіть довго не мав документів, вважаючи себе вільним нереєстровим козаком. Його діти навчаються вдома, а сам він шиє собі одяг, зокрема шаровар.

Широкій публіці він став відомим після участі у 8 сезоні шоу «Голос країни», де вразив усіх тренерів своєю харизмою та голосом. З 2022 року співпрацює з лейблом ENKO, до якого входять Kalush Orchestra та Alyona Alyona.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: концерт Нафтохімік
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