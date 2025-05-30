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У Супрунівці в автівці вибухнула граната — ЗМІ повідомляють, що загинув військовослужбовець

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 125

 Opel повністю згорів, на місці знайшли тіло чоловіка — ймовірно, вибухнула М67

Вранці 30 травня у селі Супрунівка Полтавського району вибухнув та загорівся легковий автомобіль Opel. На місці інциденту рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка. Поліція, вибухотехніки та медики продовжують працювати на місці.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини загоряння авто. За попередніми даними, всередині машини вибухнула граната, ймовірно M67. Водій загинув на місці.

З власних джерел «Полтавщині» стало відомо, що загиблим є місцевий мешканець, військовослужбовець Нацгвардії. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Обставини трагедії з’ясовує слідство.

Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині згорів легковик — двоє людей отримали травми.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: горів автомобіль граната
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