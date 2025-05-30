У Полтаві затримали посадовця за вимагання $13 тисяч за «допомогу» ветеранам АТО

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 228

Чиновника взяли під варту, але він може вийти під заставу в 240 тисяч гривень

У Полтаві правоохоронці затримали посадовця одного з районних у місті рад за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, він вимагав 13 тисяч доларів від юриста, який представляв інтереси трьох учасників АТО. Про це повідомили у пресслужбах поліції та прокуратури Полтавщини.

Чиновник пообіцяв сприяння в підготовці документів на передачу земельних ділянок у власність військовим. 28 травня, під час отримання частини суми — 5 тисяч доларів у салоні авто, — його затримали працівники поліції та СБУ.

Йому повідомили про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодекса України — одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. За рішенням суду, чоловіка взяли під варту з альтернативою застави в 240 тисяч гривень. Також його відсторонили від посади.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині винесли вирок двом адвокатам, які хотіли «вирішити питання» із суддею за хабар.