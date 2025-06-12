«Він почав грубити телефоном всім співробітникам». Що відомо про конфлікт у ветклініці у Кременчуці

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся місцевий житель Володимир, який надіслав відеоматеріали сутички, що сталась у ветеринарній клініці «Ковчег» 11 червня, і розповів деталі інциденту.

— Власник кота звернулися до ветеринарної клініки «Ковчег» стосовно лікування, оскільки це єдина клініка котра працює цілодобово. Власник ветклініки Тараш Василій Антонович, котрий дозволяє собі розпускати руки на іншого ветеринарного лікаря, котрого запросили власники тварини (кота) у ветклініку «Ковчег», для вирішення питання у плані лікування тварини. На жаль, ветеринарна клініка «Ковчег» не є взірцем у лікуванні тварини. Розпускати руки на людину це занадто, — розповів Володимир.

Вже у соцмережах очевидці події розповіли, що ввечері цього дня ветеринар іншого місцевого закладу разом з військовою «приїхали провідати котика» — люди звернулись до клініки «Ковчег» «з приводу поганого самопочуття тварини (кота), оскільки це єдина клініка котра працює в вечері».

— Після розмови з власником клініки, чим тварину лікували та лікувати, було запрошено хлопця, котрий особисто знає цього кота (побитий на відео хлопець). Тараш Василій Антонович (власник клініки) почав рукоприкладство. Безвихідь змушує багатьох звертатися з надією, бо це єдина цілодобова клініка на все місто. Лікар свого не упустить, душить тиском, користуючись нагодою та необізнаністю розгублених господарів, — йдеться у повідомленні.

Керівник клініки Василій Тараш прокоментував журналістам ситуацію.

— Прийшла жінка, її одразу прийняли, оглянули кота і вияснили, що тварині непотрібна термінова реанімація. Пояснили жінці, що ми чистимо кота від бруду, оброблюємо зеленкою, а їй варто зачекати, оскільки було багато людей. Жінка вирішила, що її котом терміново мають зайнятись всі й подзвонила, ймовірно, своєму лікарю. Я поспілкувався телефоном з лікарем і пояснив йому, що ми закінчимо огляди і консультації щодо інших тварин і дамо коментар стосовно кота. Він почав грубити в трубку. Я йому пояснив, що якщо йому потрібно щось пояснити, нехай він під’їжджає у клініку. Він приїхав створювати конфлікт. Тобто, коли хазяйка вже з вдячністю забрала кота і з проханням про подальшу операцію тварини, але їй порадили звернутись до іншої клініки, — розповів Василій Тараш.

Чоловік додав, що коту дійсно потрібна операція, але її можна зробити планово — у тварини давня травма хребта чужорідним тілом — «у спині була куля», а також були натерті лапи.

— Жінка вирішила, що кіт потрапив під машину. По суті, у кота не працюють лапи, стерта шкіра. Йому не потрібна була реанімація, тобто він має давню проблему. І цей лікар, швидше за все, ніякої інформації про цього кота не знав. Ми мали кинути все, інших тварин, яким дійсна була термінова допомога, щоб пояснювати йому, у чому справа? Хоча ми намагалися, пояснили, що нічого смертельного немає, але деталі розповіли б згодом, — сказав Тараш.

Керівник «Ковчега» додає, що лікар погрожував усім працівникам, з якими він спілкувався. На думку Тараша, лікар був у стані алкогольного сп’яніння.

— Він (лікар — ред.) почав грубити телефоном всім співробітникам, потім це, звісно, дійшло до мене, і я йому пояснив, що ти, мовляв, не заважай працювати, а якщо хочеш щось пояснити, прийди і поясни. Він прибіг, почав конфліктувати. Я йому дав підзатильник і сказав, що не треба сюди більше приходити, — розповів керівник ветлікарні.

Як розповіли у пресслужбі Кременчуцького районного управління поліції, за минулу добу щодо відповідного конфлікту до правоохоронців ніхто не звертався.