В Україні кількість чоловіків, які намагаються оформити статус батька-одинака зросла у 67 разів — Opendatabot

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 156

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість звернень українських чоловіків до суду для визнання самостійного виховання ними дитини зросла у 67 разів. Про це повідомив сервіс відкритих даних Opendatabot із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

— У 67 разів побільшало судових справ про встановлення факту самостійного виховання і здійснення догляду за неповнолітньою дитиною батьком від початку повномасштабної [війни]. Порівняймо: лише шість таких справ зафіксовано із січня до травня 2022 року, то вже за той самий період 2025 року їх побільшало до 400, — ідеться в повідомленні.

Представники сервісу зазначили, що статус батька, який самостійно виховує дитину, дає можливість виїзду за кордон, тоді як через мобілізацію обмежено виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 60 років.

— Загалом щонайменше 1255 судових справ щодо чоловіків, які вирішили офіційно встановити факт самостійного виховання неповнолітньої дитини, знайдено в судовому реєстрі від початку повномасштабної війни. Кількість справ зростає рік до року. Так, за весь 2022 рік таких справ було лише 37, — підкреслили в Opendatabot.

Кількість звернень від чоловіків до суду, аби їх визнали батьками-одинаками, у 2024 році сягнула 625 справ. Цьогоріч суди в Україні вже розглянули щонайменш 400 подібних справ. Це у 3,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Сервіс, посилаючись на юристів, пояснив, що в Україні батька можуть визнати одиноким, якщо він не перебуває у шлюбі й самостійно виховує й утримує дитину без участі матері. В судовому порядку це треба підтвердити.

Адвокатка Таліна Кравцова зауважила, що через спроби зловживання цим механізмом із метою отримання відстрочки від мобілізації «суди й інші державні органи більш ретельно ставляться до такої категорії справ під час воєнного стану, що потенційно може ускладнити доступ до оформлення статусу для тих, хто дійсно має на нього право».

— Є міф, що достатньо отримати рішення суду про розірвання шлюбу між батьками або визначити місце проживання дитини разом із батьком. Насправді це не так. У подібних ситуаціях потрібно в судовому порядку підтвердити/встановити факт самостійного виховання та утримання дитини саме батьком. Водночас статус «батька-одинака» в Україні забезпечує важливі соціальні пільги та гарантії: додаткову оплачувану відпустку, щомісячну державну допомогу, підвищену податкову соціальну пільгу, відстрочку від мобілізації, переваги при отриманні житла, місць у дитячому садку тощо, — пояснила Таліна Кравцова.

Адвокатка зауважує, що через спроби зловживання цим механізмом з метою отримання відстрочки, суди та інші державні органи більш ретельно ставляться до такої категорії справ під час воєнного стану, що потенційно може ускладнити доступ до оформлення статусу для тих, хто дійсно має на нього право.