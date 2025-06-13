Олена Шуляк
Олена Шуляк: Безбарʼєрність стає стандартом в Україні
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

В Україні кількість чоловіків, які намагаються оформити статус батька-одинака зросла у 67 разів — Opendatabot

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 156

 

Зростання спостерігається після повномасштабного вторгнення Росії та оголошення загальної мобілізації

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість звернень українських чоловіків до суду для визнання самостійного виховання ними дитини зросла у 67 разів. Про це повідомив сервіс відкритих даних Opendatabot із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

— У 67 разів побільшало судових справ про встановлення факту самостійного виховання і здійснення догляду за неповнолітньою дитиною батьком від початку повномасштабної [війни]. Порівняймо: лише шість таких справ зафіксовано із січня до травня 2022 року, то вже за той самий період 2025 року їх побільшало до 400, — ідеться в повідомленні.

Представники сервісу зазначили, що статус батька, який самостійно виховує дитину, дає можливість виїзду за кордон, тоді як через мобілізацію обмежено виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 60 років.

— Загалом щонайменше 1255 судових справ щодо чоловіків, які вирішили офіційно встановити факт самостійного виховання неповнолітньої дитини, знайдено в судовому реєстрі від початку повномасштабної війни. Кількість справ зростає рік до року. Так, за весь 2022 рік таких справ було лише 37, — підкреслили в Opendatabot.

Кількість звернень від чоловіків до суду, аби їх визнали батьками-одинаками, у 2024 році сягнула 625 справ. Цьогоріч суди в Україні вже розглянули щонайменш 400 подібних справ. Це у 3,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Сервіс, посилаючись на юристів, пояснив, що в Україні батька можуть визнати одиноким, якщо він не перебуває у шлюбі й самостійно виховує й утримує дитину без участі матері. В судовому порядку це треба підтвердити.

Адвокатка Таліна Кравцова зауважила, що через спроби зловживання цим механізмом із метою отримання відстрочки від мобілізації «суди й інші державні органи більш ретельно ставляться до такої категорії справ під час воєнного стану, що потенційно може ускладнити доступ до оформлення статусу для тих, хто дійсно має на нього право».

— Є міф, що достатньо отримати рішення суду про розірвання шлюбу між батьками або визначити місце проживання дитини разом із батьком. Насправді це не так. У подібних ситуаціях потрібно в судовому порядку підтвердити/встановити факт самостійного виховання та утримання дитини саме батьком. Водночас статус «батька-одинака» в Україні забезпечує важливі соціальні пільги та гарантії: додаткову оплачувану відпустку, щомісячну державну допомогу, підвищену податкову соціальну пільгу, відстрочку від мобілізації, переваги при отриманні житла, місць у дитячому садку тощо, — пояснила  Таліна Кравцова.

Адвокатка зауважує, що через спроби зловживання цим механізмом з метою отримання відстрочки, суди та інші державні органи більш ретельно ставляться до такої категорії справ під час воєнного стану, що потенційно може ускладнити доступ до оформлення статусу для тих, хто дійсно має на нього право.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Колаж ТСН.ua
Теги: відстрочка батьки суди мобілізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх