В Україні кількість чоловіків, які намагаються оформити статус батька-одинака зросла у 67 разів — Opendatabot

Зростання спостерігається після повномасштабного вторгнення Росії та оголошення загальної мобілізації
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість звернень українських чоловіків до суду для визнання самостійного виховання ними дитини зросла у 67 разів. Про це повідомив сервіс відкритих даних Opendatabot із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
Представники сервісу зазначили, що статус батька, який самостійно виховує дитину, дає можливість виїзду за кордон, тоді як через мобілізацію обмежено виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 60 років.
Кількість звернень від чоловіків до суду, аби їх визнали батьками-одинаками, у 2024 році сягнула 625 справ. Цьогоріч суди в Україні вже розглянули щонайменш 400 подібних справ. Це у 3,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Сервіс, посилаючись на юристів, пояснив, що в Україні батька можуть визнати одиноким, якщо він не перебуває у шлюбі й самостійно виховує й утримує дитину без участі матері. В судовому порядку це треба підтвердити.
Адвокатка Таліна Кравцова зауважила, що через спроби зловживання цим механізмом із метою отримання відстрочки від мобілізації «суди й інші державні органи більш ретельно ставляться до такої категорії справ під час воєнного стану, що потенційно може ускладнити доступ до оформлення статусу для тих, хто дійсно має на нього право».
Адвокатка зауважує, що через спроби зловживання цим механізмом з метою отримання відстрочки, суди та інші державні органи більш ретельно ставляться до такої категорії справ під час воєнного стану, що потенційно може ускладнити доступ до оформлення статусу для тих, хто дійсно має на нього право.
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