Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:01
Переглядів: 267
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У суботу, 14 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00:
- вул. Архітектора Сергеєва, 3–49/40
- пров. Бакинський, 5/6–8/8
- пров. Бар'єрний, 2/5, 6
- вул. Богдана Хмельницького, 31А–210/2
- вул. Братів Тютюнників, 2–27
- пров. Віталія Дончика, 1
- вул. Володимира Короленка, 3–31/1
- пров. Гетьмана Сомка, 2А–51
- вул. Гійома Боплана, 4–78А
- пров. Градижський, 4–30
- пр-д Григоровича-Барського, 1–12
- вул. Громадянська, 26–55
- пр-д Громадянський, 3–19
- пров. Данила Нечая, 3–48/38
- пров. Дачний, 1–11
- пр-д Дачний, 3–15
- вул. Затонна, 24
- пров. Західний, 5–8/9
- пров. Зв'язковий, 2/41–55/15
- пр-д Зв'язковий, 3, 4, 8
- туп. Зв'язковий, 3–7
- пров. Зелений, 2/16–17
- вул. Каховська, 1–47
- вул. Кільцева, 3–11
- вул. Кооперативна, 1А, 19–84
- пров. Липневий, 6–11
- вул. Лугова, 1–52
- пров. Луговий, 2/25–9
- пр-д Луговий, 2/25, 4, 8, 12
- туп. Марка Жмайла, 3–8
- вул. Миколи Пирогова, 3–8/10
- пр-д Миколи Руденка, 2/20–22/1
- вул. Нескорених, 4–16
- пров. Олексія Бутовського, 55–67
- вул. Проєктна, 3–35
- пров. Проєктний, 3–7
- пров. Резервний, 3–23
- туп. Резервний, 3, 5, 9
- вул. Раїси Кириченко, 3–108
- пр-д Тараса Трясила, 1–7
- пров. Центральний, 3/1–14
- вул. Юрія Кондратюка, 82
- вул. Юрія Липи, 3/3–46.
З 8.00 до 17.00:
- туп. 1-й Гайдамацький, 3–6
- туп. 2-й Гайдамацький, 3–5
- вул. Академіка Герасимовича, 53–84А
- пров. Вагонобудівний, 2/34–32
- вул. Василя Стуса, 18–46
- пров. Василя Стуса, 2, 2А
- пров. Гайдамацький, 2/55–45
- вул. Григорія Чуркіна, 2–38
- пров. Грузинський, 11–27
- вул. Івана Миколайчука, 3–23/19
- пров. Івана Паторжинського, 1–12
- пров. Космічний, 3–19
- вул. Космонавтів, 19/14–86
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
- пров. Лікаря Самойловича, 3–93
- пр-д Лікаря Самойловича, 2–17
- вул. Ліщинова, 1А–46
- вул. Михайлівська, 16/42–21
- пров. Михайлівський, 1Б–20
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
- вул. Олександрійська, 41/2
- вул. Пилипа Орлика, 6/21–11/37
- пров. Пилипа Орлика, 2/53–24
- вул. Різдвяна, 18Б
- пров. Сергія Петренка, 1–21
- вул. Софіївська, 41/26–55/35
- вул. Тіниста, 1/5–48
- вул. Чорноморська, 1/9–24/35
- вул. Чумацький Шлях, 45–67
- вул. Гайдамацька, 21–44
- пров. Грузинський, 3–9/20
- вул. Космонавтів, 39/14–60
- пров. Космонавтів, 1–9
- туп. Космонавтів, 1, 2
- вул. Ліщинова, 4–29
- пров. Сергія Петренка, 20–33
- вул. Чорноморська, 15/10–66
- пров. Чорноморський, 4–17
- пр. Пілотів, 17–44
- пр-д Пілотів, 27
- просп. Полтавський, 5–30, 44/2
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
- вул. Вільної України, 3–14
- туп. Кременецький, 3–26
- вул. Платухіна, 3–23
- просп. Полтавський, 32А–48
- вул. Богдана Хмельницького, 5А–58/1
- пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8
- вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2
- вул. Недогарська, 5/8–24/15
- пров. Недогарський, 3–16
- вул. Прирічна, 1–10
- вул. Тракторна, 3/1–7/7
- вул. Івана Мазепи, 8, 54–58
- вул. Майора Борищака, 31
- просп. Свободи, 5А
- вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54
- вул. Полковника Гегечкорі, 29–54/47
- просп. Свободи, 73Ж
- вул. Троїцька, 51/42, 61/52.
З 8.00 до 20.00:
- просп. Полтавський, 277/2–281
- вул. Горліс-Горського, 3–10
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- вул. Київська, 72–80, 121
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
- с. Потоки.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.