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Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 267

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 14 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Архітектора Сергеєва, 3–49/40
  • пров. Бакинський, 5/6–8/8
  • пров. Бар'єрний, 2/5, 6
  • вул. Богдана Хмельницького, 31А–210/2
  • вул. Братів Тютюнників, 2–27
  • пров. Віталія Дончика, 1
  • вул. Володимира Короленка, 3–31/1
  • пров. Гетьмана Сомка, 2А–51
  • вул. Гійома Боплана, 4–78А
  • пров. Градижський, 4–30
  • пр-д Григоровича-Барського, 1–12
  • вул. Громадянська, 26–55
  • пр-д Громадянський, 3–19
  • пров. Данила Нечая, 3–48/38
  • пров. Дачний, 1–11
  • пр-д Дачний, 3–15
  • вул. Затонна, 24
  • пров. Західний, 5–8/9
  • пров. Зв'язковий, 2/41–55/15
  • пр-д Зв'язковий, 3, 4, 8
  • туп. Зв'язковий, 3–7
  • пров. Зелений, 2/16–17
  • вул. Каховська, 1–47
  • вул. Кільцева, 3–11
  • вул. Кооперативна, 1А, 19–84
  • пров. Липневий, 6–11
  • вул. Лугова, 1–52
  • пров. Луговий, 2/25–9
  • пр-д Луговий, 2/25, 4, 8, 12
  • туп. Марка Жмайла, 3–8
  • вул. Миколи Пирогова, 3–8/10
  • пр-д Миколи Руденка, 2/20–22/1
  • вул. Нескорених, 4–16
  • пров. Олексія Бутовського, 55–67
  • вул. Проєктна, 3–35
  • пров. Проєктний, 3–7
  • пров. Резервний, 3–23
  • туп. Резервний, 3, 5, 9
  • вул. Раїси Кириченко, 3–108
  • пр-д Тараса Трясила, 1–7
  • пров. Центральний, 3/1–14
  • вул. Юрія Кондратюка, 82
  • вул. Юрія Липи, 3/3–46.

З 8.00 до 17.00:

  • туп. 1-й Гайдамацький, 3–6
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3–5
  • вул. Академіка Герасимовича, 53–84А
  • пров. Вагонобудівний, 2/34–32
  • вул. Василя Стуса, 18–46
  • пров. Василя Стуса, 2, 2А
  • пров. Гайдамацький, 2/55–45
  • вул. Григорія Чуркіна, 2–38
  • пров. Грузинський, 11–27
  • вул. Івана Миколайчука, 3–23/19
  • пров. Івана Паторжинського, 1–12
  • пров. Космічний, 3–19
  • вул. Космонавтів, 19/14–86
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56
  • пров. Лікаря Самойловича, 3–93
  • пр-д Лікаря Самойловича, 2–17
  • вул. Ліщинова, 1А–46
  • вул. Михайлівська, 16/42–21
  • пров. Михайлівський, 1Б–20
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39
  • вул. Олександрійська, 41/2
  • вул. Пилипа Орлика, 6/21–11/37
  • пров. Пилипа Орлика, 2/53–24
  • вул. Різдвяна, 18Б
  • пров. Сергія Петренка, 1–21
  • вул. Софіївська, 41/26–55/35
  • вул. Тіниста, 1/5–48
  • вул. Чорноморська, 1/9–24/35
  • вул. Чумацький Шлях, 45–67
  • вул. Гайдамацька, 21–44
  • пров. Грузинський, 3–9/20
  • вул. Космонавтів, 39/14–60
  • пров. Космонавтів, 1–9
  • туп. Космонавтів, 1, 2
  • вул. Ліщинова, 4–29
  • пров. Сергія Петренка, 20–33
  • вул. Чорноморська, 15/10–66
  • пров. Чорноморський, 4–17
  • пр. Пілотів, 17–44
  • пр-д Пілотів, 27
  • просп. Полтавський, 5–30, 44/2
  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
  • вул. Вільної України, 3–14
  • туп. Кременецький, 3–26
  • вул. Платухіна, 3–23
  • просп. Полтавський, 32А–48
  • вул. Богдана Хмельницького, 5А–58/1
  • пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8
  • вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2
  • вул. Недогарська, 5/8–24/15
  • пров. Недогарський, 3–16
  • вул. Прирічна, 1–10
  • вул. Тракторна, 3/1–7/7
  • вул. Івана Мазепи, 8, 54–58
  • вул. Майора Борищака, 31
  • просп. Свободи, 5А
  • вул. Небесної Сотні, 45, 51, 54
  • вул. Полковника Гегечкорі, 29–54/47
  • просп. Свободи, 73Ж
  • вул. Троїцька, 51/42, 61/52.

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277/2–281
  • вул. Горліс-Горського, 3–10
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське
  • вул. Київська, 72–80, 121
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
  • с. Потоки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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