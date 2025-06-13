НСЗУ відновило фінансування перинатальному центру — Малецький

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Національна служба здоров’я України відновила фінансування Кременчуцького перинатального центру. Про це повідомив сьогодні, 13 червня, на засіданні сесії міськради міський голова Віталій Малецький.

Нагадаємо, місяць тому на сайті Національної служби здоров’я України з’явилася інформація про те, що вони припиняють фінансування Кременчуцького перинатального центру через несвоєчасне внесення даних в електронну систему, а також ненадання інформаційної звітності про доходи та витрати за минулий рік.

— Треба було просто включити комп’ютер, ввести три цифри, натиснути «ввод» і закрити програму — все! Буквально відразу протягом тижня усе це виправили, фінансування йде, уже все добре, — заявив мер.

Також він хотів почути, чи були проведені обіцяні ним кадрові рішення у медзакладі. Адже тоді, за його словами, не відреагував на лист НСЗУ виконувач обов’язків директора, коли очільник перинатального центру Радомир Сербін був у відпустці.

Як повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я Людмила Пономаренко, наразі кадрові зміни проведені не були, керівник перинатального центру вирішує це питання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Кременчуцькому перинатальному центрі пройшли обшуки: слідчі підозрюють можливу розтрату грошей.