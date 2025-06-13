Колишній настоятель Свято-Успенського собору продав нерухомість релігійної громади: майно хочуть повернути через суд

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Незаконність дій колишнього настоятеля аргументована позивачем тим, що на Парафіяльних зборах не ухвалювалося рішення про відчуження цього майна, як того вимагає внутрішній регламент

13 червня у Крюківському районному суді мали по суті розглянути справу щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу, скасування рішення державного реєстратора та про зобов’язання повернути об’єкт нерухомого майна, що належав релігійній громаді Свято-Успенського собору.

Релігійна громада вважає, що колишній настоятель Іосиф (в миру Богайчик С. М.) у 2023 році незаконно продав житлову нерухомість, яка перебувала у власності громади. Відтак громада подала позов до суду. Незаконність дій колишнього настоятеля позивач аргументував тим, що на Парафіяльних зборах не ухвалювалося рішення про відчуження цього майна, як того вимагає внутрішній регламент.

Відповідачі не з’явились на сьогоднішнє судове засідання. Суд вважає, що один з них не був належним чином повідомлений про розгляд справи — це була його перша неявка. У зв’язку з цим суддя Світлана Фадєєва ухвалила рішення перенести розгляд справи.

— На наступному судовому засіданні, незалежно від явки відповідачів, суд розглядатиме справу по суті, — зазначив представник позивачів, адвокат Руслан Лазоренко.

Як змінювалося керівництво громади

У вересні 2024 року відбулась перереєстрація двох кременчуцьких храмів — Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму. Раніше обидві установи підпорядковувалися Українській православній церкві (УПЦ в єдності з Московським патріархатом), але з осені минулого року вони зареєстровані в складі Православної церкви України (ПЦУ).

Конфлікт між прихильниками УПЦ та ПЦУ біля Свято-Успенського собору завершився опечатанням церкви

Після перереєстрації громадою Свято-Успенського собору стала керувати Оксана Кучменко (ПЦУ). До цього головою громади був настоятель Сергій Богайчик (УПЦ).

Продаж церковного майна: що відомо

Як торік розповідали «Кременчуцькому Телеграфу» новообрана очільниця громади Свято-Успенського собору Оксана Кучменко та місцева активістка Ольга Пономаренко, житлові будиночки, про які йде мова, були свого часу пожертвувані церкві мешканцями Крюківського району.

— А тепер ці будинки Йосип (Сергій у мирі — ред.) Богайчик підписав договори, і він їх просто продав. Кому він продав, навіщо? Тобто тепер громада вже ними не володіє, а тут би могли жити священники, сім’ями і могли б нужденні тут жити і користуватися цими будівлями, — розповіла Ольга Пономаренко.

Згодом із тексту договору купівлі-продажу журналісти дізналися, що громада, в особі настоятеля Сергія Богайчика, продала територію разом із будівлями Наталії Старінцевій за 148 тисяч гривень без ПДВ (за тодішнім курсом — приблизно 4,1 тисячі доларів США).

На фото: Наталія Старінцева разом з екснастоятелем Свято-Троїцького храму Кременчука протоієреєм Анатолієм Дружком

У соцмережах «Телеграфу» вдалося ідентифікувати жительку Кременчука Наталію Старінцеву. Нині її сторінки закриті, однак до обмеження доступу журналісти зафіксували, що жінка має тісні зв’язки з релігійними установами та їх представниками, які належать до Кременчуцької єпархії УПЦ.

Наступні судові засідання мають відбутись наприкінці червня і в середині липня.