Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 7 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Господарський, 7, 7А, 12
пр. Зерновий, 2/18, 4, 6, 8/7
вул. Давида Кострова, 27–47/11
вул. Івана Багряного, 22/3–38/18
вул. Катерини Білокур, 2–31
вул. Льва Орнштейна, 7–30
пр. Польський, 5–14/1
пров. Четвертого Універсалу, 1–8
вул. Рєпіна, 35–60/3.
вул. Експресівська, 1–48
вул. Полковника Оксанченка, 2
вул. Андрія Ізюмова
вул. Ананія Размислова
вул. Барвінкова
вул. Бажана
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка (згадується двічі)
вул. Віктора Баранова
вул. Володимира Винниченка
вул. Газопровідна
вул. Горліса-Горського
вул. Данила Галицького
вул. Експресівська
вул. Івана Нагнибіди
вул. Ігоря Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького
вул. Микити Клєцкова
вул. Миколи Міхновського
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Ніни Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. Олександра Чайки
вул. Олени Пчілки
вул. Підводника Коваленка
вул. Полковника Оксанченка
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Сергія Кульчицького
вул. Соснівська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Якова Петруся
просп. Лесі Українки
просп. Полтавський
пров. Андрія Ізюмова
пров. Ананія Размислова
пров. Григорія Ашкаренка
пров. Давида Гурамішвілі
пров. Ємельяненко
пров. Караванний
пров. Князя Вітовта
пров. Микити Клєцкова
пров. Полтавський
пров. Фізкультурний
пров. Якова Петруся
туп. Бажана
туп. Данила Апостола
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Івана Айвазовського
туп. Кармелюка
туп. Кременецький.
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Покровська, 24, 28
вул. Романа Шухевича, 11–36
вул. Соборна, 34/32
вул. Харківська, 10–30
туп. Автозаводський, 2
туп. Юнатів, 1–7
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3–36
вул. Максима Кривоноса, 26–40
вул. Паризька, 14/35
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Південний, 1/29–26
вул. Паризька (повтор)
вул. Рєпіна, 1/30–20/26
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Капітана Мовчана, 1–26
вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25
вул. Паризька, 2/32–12
вул. Рєпіна, 2/26–8
пров. Марії Примаченко, 2–25
туп. Миколи Сціборського, 7
пров. Композитора Вербицького, 2Б–16
пров. Новогеоргієвський, 10А
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Фізкультурний, 1А–22
вул. Щаслива, 2–40
пр. Зональний, 2–7
пр. Зональний
просп. Полтавський, 5–28/2
вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9.
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Джерельна, 3–19
вул. Київська, 64–121
вул. Каштанова, 1–22
вул. Козацька, 61/31–94А
вул. Сергія Кульчинського, 16–49
вул. Ярова, 1–7
пров. Вербовий, 2, 4
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Рівненський, 13А–25
просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
просп. Лесі Українки
просп. Полтавський, 277/2–281
просп. Полтавський
туп. Степовий, 1–9
туп. Урожайний, 2
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Євгена Патона, 25
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3.
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