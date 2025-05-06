Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота

Свіжі вакансії у Кременчуці: кого шукають роботодавці на цьому тижні

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 137

 Пропозиції для кухарів, водіїв, охоронців, працівників виробництва й не тільки

Щотижня «Кременчуцький Телеграф» публікує добірку актуальних вакансій. Цього разу роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий вчитися або шукає підробіток.

Найактуальніші вакансії:

  • Водій навантажувача, на постійній основі. Тел.(067-53) 0-42-94.
  • Заготівельник вторсировини в приймальний пункт. Тел.(067-53) 0-42-94.
  • Зварювальник, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, без шкідливих звичок, на постійній основі, АТ «Вепр», вул. Київська, буд. 64.Тел.(068-67) 9-69-69.
  • Інженер-механік, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, без шкідливих звичок, на постійній основі, АТ «Вепр», вул. Київська, буд. 64.Тел.(068-67) 9-69-69.
  • Контролер КПП, АТ «Вепр», чол/жін., нічні зміни доба через двоє, офіційне працевлаштування, повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64. Тел.(068-67) 9-69-69.
  • Контролер КПП, вимоги: уважність, відповідальність, знання ПК на рівні користувача, графік день-ніч-48, чол., або жін., з/п 13000 грн/міс.Тел.(097-09) 0-51-07.
  • Кулінар у продовольчий магазин «Секрет». Тел.(067-88) 6-66-76.
  • Кухар, помічник кухаря в продовольчий магазин «Секрет».Тел.(067-88) 6-66-76.
  • Кухар. Тел.(09-89) 06-50-74.
  • М’ясник у продовольчий магазин «Секрет». Тел.(067-88) 6-66-76.
  • Охоронець, вахта 14×14 діб, проїзд, проживання коштом фірми, з/п 400-600 грн/за добу, м. Кременчук, автовокзал, кімн. № 4. Тел.(09-66) 59-56-89, 095-427-70-98
  • Охоронець, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, без шкідливих звичок, на пост. основі, АТ «Вепр», вул. Київська, буд. 64.Тел.(068-67) 9-69-69.
  • Охоронець-оператор відеоспостереження, вимоги: уважність, відповідальність, знання ПК, день-ніч-48, з/п 16000 грн. Тел.(097-09) 0-51-07.
  • Підсобний робітник сантехніка, для виконання сантехробіт, бути готовим швидко навчатись, робота в бригаді, Тел.(097-54) 5-71-54.
  • Помічниця віком до 70 років, бажано з медичною освітою, можливо з мешканням, харчуванням, з подальшим спадкоємством житла, для літнього чоловіка з незначною проблемою зору. Тел.(09-58) 36-72-40.
  • Помічниця для посадки та прополки городу в приватному секторі від 55 років, самотній, без шкідливих звичок. Тел.(09-81) 78-78-68.
  • Посудомийниця в продовольчий магазин «Секрет».Тел.(067-88) 6-66-76.
  • Пресувальник вторсировини (макулатура, поліетилен). Тел.(067-53) 0-42-94.
  • Прибиральниця в продовольчий магазин «Секрет». Тел.(067-88) 6-66-76.
  • Продавець ц продовольчий магазин «Секрет». Тел.(067-88) 6-66-76.
  • Різнороб, структурний підрозділ Кременчуцький рейкозварювальний поїзд філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» критичної інфраструктури з/п від 20 000 грн + 4500 грн (добові), графік роботи вахтовий по 15 діб/15 діб відпочинок, соцпакет. Тел.(053-67) 6-34-26, 0-98-466-01-12.
  • Різнороб. Тел.(09-63) 93-54-66, 0-66-886-28-83.
  • Різнороб, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, без шкідливих звичок, на постійній основі, АТ «Вепр», вул. Київська, буд. 64.Тел.(068-67) 9-69-69.
  • Різнороб-слюсар, на постійній основі, на будівництво. Тел.(067-53) 2-87-80.
  • Сантехнік для виконання робіт з монтажу систем опалення, водопостачання, каналізації. Тел.(097-54) 5-71-54.
  • Технолог, у зв’язку з розширенням швейнотрикотажного виробництва, повний пакет соцгарантій, з/п 20000 грн/міс. + KPI, дорога оплачується, адреса: м. Горішні Плавні, вул. Набережна 49. Тел. (067-40) 2-07-77

Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.

ПО ТЕМІ:

Дефіцит водіїв, бухгалтерів і вантажників: які професії найзатребуваніші в Україні
Без роботи у 2024 році залишався кожен сьомий українець — Центр економічної стратегії
Найзатребуваніші професії в Україні: електромонтер, швачка, сантехнік та електрогазозварювальник
Секретарі, бухгалтери та дизайнери: 41% роботодавців мають намір скоротити персонал, замінивши його на ШІ

0
Автор: Телеграф
Теги: вакансія робота
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх