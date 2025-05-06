Свіжі вакансії у Кременчуці: кого шукають роботодавці на цьому тижні
Сьогодні, 20:02
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Пропозиції для кухарів, водіїв, охоронців, працівників виробництва й не тільки
Щотижня «Кременчуцький Телеграф» публікує добірку актуальних вакансій. Цього разу роботодавці пропонують роботу як для спеціалістів із досвідом, так і для тих, хто готовий вчитися або шукає підробіток.
Найактуальніші вакансії:
- Водій навантажувача, на постійній основі. Тел.(067-53) 0-42-94.
- Заготівельник вторсировини в приймальний пункт. Тел.(067-53) 0-42-94.
- Зварювальник, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, без шкідливих звичок, на постійній основі, АТ «Вепр», вул. Київська, буд. 64.Тел.(068-67) 9-69-69.
- Інженер-механік, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, без шкідливих звичок, на постійній основі, АТ «Вепр», вул. Київська, буд. 64.Тел.(068-67) 9-69-69.
- Контролер КПП, АТ «Вепр», чол/жін., нічні зміни доба через двоє, офіційне працевлаштування, повна зайнятість, 5-денний робочий тиждень, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 64. Тел.(068-67) 9-69-69.
- Контролер КПП, вимоги: уважність, відповідальність, знання ПК на рівні користувача, графік день-ніч-48, чол., або жін., з/п 13000 грн/міс.Тел.(097-09) 0-51-07.
- Кулінар у продовольчий магазин «Секрет». Тел.(067-88) 6-66-76.
- Кухар, помічник кухаря в продовольчий магазин «Секрет».Тел.(067-88) 6-66-76.
- Кухар. Тел.(09-89) 06-50-74.
- М’ясник у продовольчий магазин «Секрет». Тел.(067-88) 6-66-76.
- Охоронець, вахта 14×14 діб, проїзд, проживання коштом фірми, з/п 400-600 грн/за добу, м. Кременчук, автовокзал, кімн. № 4. Тел.(09-66) 59-56-89, 095-427-70-98
- Охоронець, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, без шкідливих звичок, на пост. основі, АТ «Вепр», вул. Київська, буд. 64.Тел.(068-67) 9-69-69.
- Охоронець-оператор відеоспостереження, вимоги: уважність, відповідальність, знання ПК, день-ніч-48, з/п 16000 грн. Тел.(097-09) 0-51-07.
- Підсобний робітник сантехніка, для виконання сантехробіт, бути готовим швидко навчатись, робота в бригаді, Тел.(097-54) 5-71-54.
- Помічниця віком до 70 років, бажано з медичною освітою, можливо з мешканням, харчуванням, з подальшим спадкоємством житла, для літнього чоловіка з незначною проблемою зору. Тел.(09-58) 36-72-40.
- Помічниця для посадки та прополки городу в приватному секторі від 55 років, самотній, без шкідливих звичок. Тел.(09-81) 78-78-68.
- Посудомийниця в продовольчий магазин «Секрет».Тел.(067-88) 6-66-76.
- Пресувальник вторсировини (макулатура, поліетилен). Тел.(067-53) 0-42-94.
- Прибиральниця в продовольчий магазин «Секрет». Тел.(067-88) 6-66-76.
- Продавець ц продовольчий магазин «Секрет». Тел.(067-88) 6-66-76.
- Різнороб, структурний підрозділ Кременчуцький рейкозварювальний поїзд філії «Центр з будівництва та ремонту колії» АТ «Укрзалізниця» критичної інфраструктури з/п від 20 000 грн + 4500 грн (добові), графік роботи — вахтовий по 15 діб/15 діб відпочинок, соцпакет. Тел.(053-67) 6-34-26, 0-98-466-01-12.
- Різнороб. Тел.(09-63) 93-54-66, 0-66-886-28-83.
- Різнороб, вимоги: бажання працювати, старанність, відповідальність, без шкідливих звичок, на постійній основі, АТ «Вепр», вул. Київська, буд. 64.Тел.(068-67) 9-69-69.
- Різнороб-слюсар, на постійній основі, на будівництво. Тел.(067-53) 2-87-80.
- Сантехнік для виконання робіт з монтажу систем опалення, водопостачання, каналізації. Тел.(097-54) 5-71-54.
- Технолог, у зв’язку з розширенням швейнотрикотажного виробництва, повний пакет соцгарантій, з/п 20000 грн/міс. + KPI, дорога оплачується, адреса: м. Горішні Плавні, вул. Набережна 49. Тел. (067-40) 2-07-77
Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.
Автор: Телеграф
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