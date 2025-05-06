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Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині продовжує зростати кількість пацієнтів із хворобою Лайма

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

 

Також в області зафіксували зростання захворюваності на сальмонельоз

Упродовж минулого тижня на Полтавщині продовжили фіксувати зростання деяких інфекційних захворювань. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Так в області протягом минулого тижня зафіксували 13 підтверджених випадків хвороби Лайма — на 6 випадків більше, ніж тижнем раніше. 

Зазначимо, що збудниками хвороби Лайма є кліщі, які мешкають у високій траві, кущах, сухостоях. Через теплу зиму активність кліщів зросла — сезон почався раніше і триватиме довше.

Також в області зафіксували 2 випадки сальмонельозу — тижнем раніше хворих на Полтавщині ще не було. Сальмонельоз уражає шлунково-кишковий тракт та інші внутрішні органи. Викликати захворювання можуть бактерії, які передаються через харчові продукти, зокрема м’ясо, молочні продукти та рибу.

Нагадаємо, у квітні на Полтавщині медики фіксували зростання захворюваності на вірусний гепатит та скарлатину.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: хвороба Лайма кліщі захворюваність інфекційні захворювання
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