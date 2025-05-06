Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Україна, Світ

Україна розробляє Стратегію зайнятості: як хочуть змінити ринок праці

Вчора, 22:00 Переглядів: 170

 Нові робочі місця, підтримка ветеранів і реформа служби зайнятості — Міністерство економіки анонсувало стратегічні зміни

Міністерство економіки України працює над створенням Стратегії зайнятості населення, яка має допомогти знизити рівень безробіття та зробити ринок праці гнучкішим і доступнішим. Перша робоча зустріч відбулася 1 травня, наразі триває збір пропозицій від громадськості.

Основна мета документа — зменшити безробіття

За даними НБУ, у 2025 році рівень безробіття може скласти 10,9%, а за 2024 рік офіційно зареєстровано 389 тис. безробітних. Насправді ця цифра значно вища, оскільки багато людей не звертаються до центрів зайнятості.

Серед причин такої ситуації — війна, демографічний спад, міграція, структурні зміни в економіці та технологічні виклики.

Що пропонує майбутня Стратегія:

  • Створення нових робочих місць: підтримка малого і середнього бізнесу, розвиток соціального підприємництва.
  • Професійна переорієнтація: курси перекваліфікації, навчання під потреби ринку.
  • Інклюзивність: дистанційна робота, підтримка працевлаштування жінок, молоді, ветеранів, людей з інвалідністю.
  • Цифровізація служби зайнятості: оновлення Трудового кодексу, прозора взаємодія з роботодавцями.

Коли чекати документ:

  • Травень-червень 2025 року — обговорення в робочих групах;
  • Червень 2025 року — презентація попередньої концепції;
  • Осінь 2025 року — публікація фінального тексту Стратегії.

Зареєструватися для участі в обговореннях можна за посиланням.

Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні для Кременчука вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.

ПО ТЕМІ:

Дефіцит водіїв, бухгалтерів і вантажників: які професії найзатребуваніші в Україні
Без роботи у 2024 році залишався кожен сьомий українець — Центр економічної стратегії
Найзатребуваніші професії в Україні: електромонтер, швачка, сантехнік та електрогазозварювальник
Секретарі, бухгалтери та дизайнери: 41% роботодавців мають намір скоротити персонал, замінивши його на ШІ

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: робота безробіття
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх