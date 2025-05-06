Україна розробляє Стратегію зайнятості: як хочуть змінити ринок праці

Вчора, 22:00 Переглядів: 170

Міністерство економіки України працює над створенням Стратегії зайнятості населення, яка має допомогти знизити рівень безробіття та зробити ринок праці гнучкішим і доступнішим. Перша робоча зустріч відбулася 1 травня, наразі триває збір пропозицій від громадськості.

Основна мета документа — зменшити безробіття

За даними НБУ, у 2025 році рівень безробіття може скласти 10,9%, а за 2024 рік офіційно зареєстровано 389 тис. безробітних. Насправді ця цифра значно вища, оскільки багато людей не звертаються до центрів зайнятості.

Серед причин такої ситуації — війна, демографічний спад, міграція, структурні зміни в економіці та технологічні виклики.

Що пропонує майбутня Стратегія:

Створення нових робочих місць : підтримка малого і середнього бізнесу, розвиток соціального підприємництва.

: підтримка малого і середнього бізнесу, розвиток соціального підприємництва. Професійна переорієнтація : курси перекваліфікації, навчання під потреби ринку.

: курси перекваліфікації, навчання під потреби ринку. Інклюзивність : дистанційна робота, підтримка працевлаштування жінок, молоді, ветеранів, людей з інвалідністю.

: дистанційна робота, підтримка працевлаштування жінок, молоді, ветеранів, людей з інвалідністю. Цифровізація служби зайнятості: оновлення Трудового кодексу, прозора взаємодія з роботодавцями.

Коли чекати документ:

Травень-червень 2025 року — обговорення в робочих групах;

— обговорення в робочих групах; Червень 2025 року — презентація попередньої концепції;

— презентація попередньої концепції; Осінь 2025 року — публікація фінального тексту Стратегії.

Зареєструватися для участі в обговореннях можна за посиланням.

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