Україна розробляє Стратегію зайнятості: як хочуть змінити ринок праці

Нові робочі місця, підтримка ветеранів і реформа служби зайнятості — Міністерство економіки анонсувало стратегічні зміни
Міністерство економіки України працює над створенням Стратегії зайнятості населення, яка має допомогти знизити рівень безробіття та зробити ринок праці гнучкішим і доступнішим. Перша робоча зустріч відбулася 1 травня, наразі триває збір пропозицій від громадськості.
За даними НБУ, у 2025 році рівень безробіття може скласти 10,9%, а за 2024 рік офіційно зареєстровано 389 тис. безробітних. Насправді ця цифра значно вища, оскільки багато людей не звертаються до центрів зайнятості.
Серед причин такої ситуації — війна, демографічний спад, міграція, структурні зміни в економіці та технологічні виклики.
Зареєструватися для участі в обговореннях можна за посиланням.
Нагадаємо, що ми публікуємо актуальні для Кременчука вакансії щотижня. Також «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.