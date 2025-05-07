Корінь хрону поліпшіть зір, пам’ять і роботу травної системи

Корінь хрону — дивовижний коренеплід з високою поживною цінністю. У більшості країн світу він високо цінується за численні властивості та користь для нашого організму
Цей коренеплід багатий на вітамін С, кальцій, білок та багато іншого. Він бореться проти багатьох захворювань: від шкірних — до системних уражень органів.
Крім того, корінь хрону багатий на клітковину, його сік сприяє здоров’ю травної системи і виводить токсини з організму. Але одна з головних переваг — поліпшення пам’яті, зору і слуху.
Всі інгредієнти подрібнити за допомогою блендера, додати мед, корицю і добре перемішати. Дати настоятися засобу 10 годин. Вживати по одній столовій ложці раз на день зранку.
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