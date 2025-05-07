Корінь хрону поліпшіть зір, пам’ять і роботу травної системи

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 0

Корінь хрону — дивовижний коренеплід з високою поживною цінністю. У більшості країн світу він високо цінується за численні властивості та користь для нашого організму

Цей коренеплід багатий на вітамін С, кальцій, білок та багато іншого. Він бореться проти багатьох захворювань: від шкірних — до системних уражень органів.

Крім того, корінь хрону багатий на клітковину, його сік сприяє здоров’ю травної системи і виводить токсини з організму. Але одна з головних переваг — поліпшення пам’яті, зору і слуху.

Народний рецепт

Хрону (125 гр)

Лимони (4 шт.)

Бджолиний мед (2 ст. л)

Імбир (корінь 2 см)

Порошок кориці (2 ст. л)

Приготування і використання:

Всі інгредієнти подрібнити за допомогою блендера, додати мед, корицю і добре перемішати. Дати настоятися засобу 10 годин. Вживати по одній столовій ложці раз на день зранку.