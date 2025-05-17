Учора на Полтавщині легковик збив велосипедиста: поліція встановлює обставини

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Учора, 16 травня, близько 14.30 у Зінькові на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, на дорозі 62-річна водійка автомобіля ВАЗ 21099 збила 70-річного велосипедиста. Внаслідок зіткнення велосипедист травмувався, йому надали необхідну медичну допомогу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події наразі встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтавському районі 68-річний водій легковика збив 71-річного велосипедиста.