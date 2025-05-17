282 км за 13 днів: кременчужанка Юлія Павлишина пішки пройшла шлях Святого Якова

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 4

Юлія Павлишина, переселенка з Донеччини, яка з 2014 року мешкає у Кременчуці, пройшла шляхом Святого Якова 282 км. Протягом 13 днів жінка разом з п’ятьма подругами осилювали мережу паломницьких маршрутів, що ведуть до собору Святого Якова в місті Сантьяґо-де-Компостела в Іспанії, де, за легендою, поховані мощі апостола Якова.

Пані Юлія розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що спонукало на непросту, але цікаву подорож, й що особливо вразило.

«Хочу спробувати!»

Про існування паломницького маршруту Юлія дізналася від подруги, яка організовувала групу дівчат для участі в пішому переході Португалія-Іспанія, кінцевою точкою якого є собор Святого Якова.

«Теж хочу спробувати», — вирішила жінка й стала збиратися в дорогу.

— Треба було продумати, що з собою брати, адже всі речі нести на собі! Кожна зайва річ — це зайва вага, тому до збору рюкзака я підійшла з усією відповідальністю. Й не пожалкувала про це! Бо щоденно ввечері після переходу всі речі пралися й складалися ще вологими в рюкзак, що збільшувало вагу ноші. Я несла десь сім кг за спиною, в інших рюкзаки важили більше.

Старт маршруту

13 квітня Юлія стартувала з Кременчука. Наступного дня зустрілася з подругами в Португалії в Порту — початковій точці маршруту.

— О шостій ранку 15 квітня почалася наша подорож. Португальський шлях Святого Якова — один із найпопулярніших маршрутів паломництва до Сантьяго-де-Компостела. Він починається в Порту й проходить через зелені ліси, виноградники та старовинні містечка Португалії та Іспанії. Шлях веде до собору святого Якова в Галісії — місця, де, за легендою, спочиває апостол Яків. Цей маршрут офіційно визнаний ЮНЕСКО як частина Світової спадщини.

Щоденно жінки проходили в середньому по 25 км. Найменша відстань — 18 км, найбільша — 30 км в день. В будь-яку погоду, по дощу, вітру, пеклу йшли від шести до семи годин на день. Їли в кафе, які розташовані по всьому маршруту. Ночували в хостелах.

До речі, цей маршрут — один з найкраще облаштованих у світі: дороги добре марковані, є вдосталь бюджетних місць для ночівлі й харчування.

Перші вісім днів йшли вздовж Атлантичного океану — дерев’яними настилами, які обладнанні спеціально для паломників.

— Океан надзвичайно красивий. Вражає хвилями, що відчайдушно кидаються на берег. Він завжди різний. В різних містечках — різні хвилі, різні каміння. Неможливо надивитися! В перші дні ми просто ніжки помочили, а потім була можливість зануритися. Океан холодний, вода не більш 10 градусів, надзвичайно солоний. Але відчуття неймовірні! Ні з чим неможливо порівняти!

Після узбережжя маршрут перейшов в гори, потім — на рівнини. Краєвиди вражали красою й різноманітністю.

— Цікаво було бачити, як лимони й мандарини ростуть у людей на городах, наше наші яблуні.

Паспорт Пілігрима

На початку маршруту кожному учаснику дають credencial — паспорт пілігрима, куди треба ставити печатки про перебування в тому чи іншому місці. Той, хто наприкінці маршруту має всі печатки, отримує Сертифікат учасника.

— Ці печатки ставили у кафе. Й всі вони різні, гарні, не повторюються. Кожен придумує щось своє особливе.

Юля розповідає, що за 13 днів познайомилися з багатьма людьми, які теж йшли маршрутом. В більшості — іноземці, але кілька разів зустрічали жінок з України.

— Були британці, китайці. Всі спілкувалися англійською, іноді дуже поганою, але всі розуміли один одного. Ми перетиналися в костелах, в кафе, ділилися враженнями. Коли іноземці чули, що ми з України, казали слова підтримки, навіть дарували якісь сувеніри. Ми теж роздавали магніти та інші дрібні подарунки з нашою символікою.

Про виклики й складнощі

Подорож закінчилася 27 квітня у величного собору Святого Якова.

— Це було відчуття щастя, ейфорії. Від того, що ми це зробили. Але втома була така, що ми просто лягли на каміння й лежали глядячи в небо й на собор. Сил не було.

Юля зізнається, що відчула полегшення, бо шлях виявився непростим, іноді навіть виснажливим.

— Коли йшли по Португалії в дощ й вітер, вважали це викликом. Але справжні виклики почалися, коли наступило пекло. Було дуже жарко йти й нести за спиною важкий рюкзак. Ноги дуже боліли. Наприкінці маршруту коліно відмовлялося згинатися, а підошва відчувала кожне каміння під ногами. Спина боліла, масаж не допомагав.

Окремий виклик подорожі, за словами Юлії, це щоденне складання рюкзака. Через те, що кількість речей обмежена й щодня щось треба прати, сушити, рюкзак двічі в день розбирала-збирала.

— Зранку складала речі, які звечора прала й сушила, а ввечері знов міняла одяг, щоб попрати той, в якому йшла протягом дня. І так по колу, всі 13 днів. Ми вставали о 6.00, снідали, йшли маршрутом, приходили десь о 16-17 вечора, пів годинки відпочивали, приймали душ, десь їли, прали речі. А потім ще й гуляти йшли — в нас спортивні костюми чорні були замість вечірніх суконь. Добре, що всі хостели обладнані під потреби туристів й там все продумано й для відпочинку, й для прання, й для сушки речей.

Що стосується взуття, у Юлі було дві пари: бігові кросівки та сандалії. До кінця маршруту підошва кросівок сильно сплюснулася.

Крім цього психіка кілька разів давала збій.

— Ти весь час йдеш, занурений у свої думки й наче шукаєш шлях до себе. Щось переосмислюєш. Я іноді плакала. Іноді дуже хотіла назад додому. Це не просто подорож, це пересилення себе, своїх небажань, справжня робота над собою.

Але воно того варто, впевнена жінка. Це цікаво, незабутньо й дуже корисно для тих, хто хоче розібратися сам в собі.

Гордість кожного, хто пройшов маршрут — Compostela. Це сертифікат мандрівника, який дійшов до Каміно-де-Сантьяго. Офіційний документ на латині, завірений печаткою Собору Св.Якова.

Тепер такий є й у Юлії Павлишиної, чим вона дуже пишається.

Враження, які не виміряти грошима

Без належної підготовки й спорядження дорога до Сантьяго може стати суворим випробуванням. За умови правильної організації — захватною мандрівкою з помірним навантаженням, без суттєвих ризиків і з бодай мінімальним комфортом.

Але це доволі непросто, й пані Юлія, яка професійно займається бігом, каже, що треба бути готовим до різних викликів.

— Не обов’язково йти 282 км, можна обрати шлях в 100 км й більш легкий. Є різні варіанти під різні бажання.

До речі, подібні маршрути є й в Україні. Можна пройти шляхом від Вінниці до Кам’янець-Подільського монастиря. Там теж неперевершені краєвиди, які залишають в пам’яті яскравий слід.

— Вся мандрівка обійшлася мені в 1000 євро, але я отримала спогадів й вражень стільки, що не виміряти грошима. Ця подорож про тишу, відкриття, нові зустрічі, приємні знайомства, нові хостели, незвичну їжу, збір речей кожного ранку, 25 км кожного дня…