Поліція має допомагати громадянам знаходити укриття під час загрози — новий очільник патрульних Гаранжа

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 149

Під час повітряної тривоги, коли є повідомлення про потенційну загрозу для Кременчука, патрульні поліціянти мають якнайшвидше прибрати громадян із дороги і повідомити їм про найближчі укриття. Про це розповів новий очільник патрульної поліції Кременчука Олег Гаранжа під час засідання сесії Кременчуцької міськради 16 травня.

Зокрема, питання про таку ситуацію йому задав депутат Микола Бокован.

— Чи є у вас якісь інструкції і що ви робите, якщо, наприклад, зупинили автомобіль під час повітряної тривоги, а тут приходить сповіщення про підвищену небезпеку? Бо був такий інцидент, коли у машині була малолітня дитина, над містом літали шахеди, було незначне порушення правил дорожнього руху, — запитав депутат.

На це капітан поліції повідомив, що подібної інструкції у них немає, проте у подібних ситуаціях патрульні у першу чергу мають дбати про безпеку громадян.

— Вони повинні у якнайшвидший термін прибрати людину з проїжджої частини і повідомити їй про найближче укриття. Якщо ви будете знати про подібні випадки, що патрульна поліція бачить і знає, що є тривога, і не допомагає громадянам, не підказує, де є укриття, ви звертайтеся до мене — і я буду вирішувати ці питання. Буду роз’яснювати особовому складу, щоб вони звертали на це увагу, — заявив правоохоронець.

Також під час засідання сесії Олег Гаранжа озвучив проблемні питання міста, на які він першочергово звернув увагу.

Нагадаємо, капітан поліції Олег Гаранжа замінив на посаду ексочільницю батальйону Альону Стрижак: її призначили керівницею патрульних Кременчука торік у лютому, а вже у лютому цього року її перевели до лав патрульної поліції Києва.