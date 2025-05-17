У Кобеляках велосипедист потрапив під колеса легковика — поліція

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Учора, 16 травня, близько 16.30 у Кобеляках на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, на дорозі зіткнулися електровелосипед FADA зіткнувся та автомобіль Renault Logan, за кермом якого був 70-річний мешканець Кобеляк.

У результаті аварії 65-річного велосипедиста із травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, учора на Полтавщині під колеса автомобіля потрапив іще один велосипедист.