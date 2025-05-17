На Кременчуцькому водосховищі затримали браконьєра: той наловив риби на понад 30 тис. грн

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Рибу та незаконне знаряддя лову у рибалки правоохоронці вилучили

Днями в акваторії Кременчуцького водосховища під час патрулювання представники Держекоінспекції центрального округу виявили чергового браконьєра. Про це інформують у пресслужбі установи.

За даними екологів, рибалка незаконно ловив рибу на спінінг. Чоловік встиг спіймати 7 сазанів, 1 товстолоба та 1 карася.

На браконьєра інспектори склали протоколи за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На місце події екологи викликали також правоохоронців, які вилучили у рибалки спінінг та рибу як речові докази.

Фахівці обрахували збитки, нанесені незаконною риболовлею природному середовищу — вони сягнули 31 тис. 161 грн.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині затримали двох рибалок, які наловили риби на понад 300 тис. грн.