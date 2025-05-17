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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації: у день виїзду той мав доглядати за хворою матір'ю

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 110

 

Після смерті матері обвинувачений повідомив, що готовий захищати державу, якщо йому принесуть повістку вдруге

На Полтавщині судили чоловіка, який не з'явився за повісткою для мобілізації. Про це стало відомо із вироку Лохвицького районного суду від 13 травня.

У матеріалах справи зазначено, що наприкінці жовтня 2024 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. На початку листопада йому хотіли вручити повістку на відправлення до військової частини, проте обвинувачений від її отримання відмовився. Після цього йому в усній формі повідомили про необхідність з'явитися у вказаний день та час до військової частини для подальшого виїзду на службу. Проте чоловік цього не зробив, тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

На суді обвинувачений свою вину у скоєному визнав та щиро розкаявся. Повідомив, що того дня була його черга доглядати за лежачою хворою матір'ю. Опікунство за жінкою було оформлене на його брата, проте того дня він був на роботі, тож попросив обвинуваченого побути із матір'ю.

Також обвинувачений додав, що цьогоріч наприкінці березня їхня мати померла, тож тепер він готовий виконати свій обов'язок по захисту держави, якщо йому принесуть повістку вдруге.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка в ухиленні від мобілізації під час воєнного стану (ст. 336 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання строком на 3 роки позбавлення волі, проте змінив вирок на 2 роки іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який не оформив відстрочку, бо думав, що його не мобілізують.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: ухилення від мобілізації суд вирок суду
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