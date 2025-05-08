Не оформив відстрочку, бо думав, що не мобілізують: на Полтавщині судили чоловіка за відмову від повістки

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На Полтавщині судили чоловіка, який відмовився від отримання повістки. Про це йдеться у вироку Лохвицького районного суду від 6 травня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений родом із Львівщини, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимий. У січні 2025 року він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним для військової служби у ТЦК, навчальних центрах, підрозділах забезпечення тощо. Того ж дня чоловікові хотіли вручити повістку, відповідно до якої уже наступного дня він мав їхати на службу до військової частини, проте той від неї відмовився. Про те, що обвинувачений має прибути наступного дня для відправки до військової частини, представники місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили чоловіка в усній формі. Він же, у свою чергу, написав заяву про відмову від повістки і, відповідно, наступного дня нікуди не поїхав.

Вчинок обвинуваченого правоохоронці розцінили як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України).

Під час допиту на судовому засіданні обвинувачений свою вину у скоєному визнав повністю. Він пояснив, що перший раз військово-лікарську комісію проходив ще у 2023 році. Тоді його визнали обмежено придатним, але не мобілізували. Чоловік погодився, що цьогоріч у січні ВЛК знову визнала його обмежено придатним, але вже хотіли вручити бойову повістку для відправки у військову частину на наступний день. Від повістки чоловік відмовився, оскільки доглядав за літнім батьком та був хворий на бронхіальну астму. Він мав право на оформлення відстрочки, проте не зробив цього раніше, бо думав, що його не мобілізують. Уже згодом він усі відповідні документи подав та відстрочку отримав.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації й призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, проте пом'якшив вирок до відбування покарання з випробуванням терміном на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині судили чоловіка, який відмовився від повістки, бо злякався.