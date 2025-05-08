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«Сила волі має бути як кремінь, щоб стати на захист». У Кременчуці попрощались з воїном Євгенієм Твердохлібом

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 399

У Євгенія лишилась мати

8 травня у Кременчуці попрощались з загиблим військовослужбовцем Євгенієм Твердохлібом. Чоловік мав звання солдата. 

За словами військового з позивним «Лиман», Євгеній навчався у Кременчуцькій гімназії № 1, закінчив профтехучилище № 2. Після навчання чоловік працював у тенісному клубі «Прем’єр». 

Вже під час служби Євгеній був кулеметником першого штурмового відділення. Загинув воїн під час оборони України наприкінці серпня 2024-го біля села Водяне Волноваського району Донецької області. 

Мати загиблого воїна Тамара Євгеніївна чекала на сина 8 місяців.

 

— Вірила, що буде якесь диво, чудо Боже. На жаль, чуда не сталось. У морзі востаннє попрощалась зі своїм сином. 8 місяців відчаю, сліз, злості, болі, гіркоти. Я за ці 8 переосмислила своє життя — всі побутові дрібниці — це не важливо, важливі людські стосунки, — сказала мати. 

Вчителька Кременчуцької гімназії № 1 Світлана Гончаренко розповідає, що Євгеній став їхнім 11 випускником, який поліг у бою за Україну.

— І це наш випускник. Ми пам’ятаємо Євгенія щирим, добрим. Він у мене в пам’яті хлопчиком [залишився], дуже важко дивитись, що це вже чоловік — чоловік надійний, справжній, рішучий, мужній, вольовий. Сила волі має бути як кремінь, щоб стати на захист. І це єдина дитина матері, — сказала жінка. 

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали бійця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України. У Євгенія лишилась мати.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: поховання
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