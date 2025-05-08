«Сила волі має бути як кремінь, щоб стати на захист». У Кременчуці попрощались з воїном Євгенієм Твердохлібом

8 травня у Кременчуці попрощались з загиблим військовослужбовцем Євгенієм Твердохлібом. Чоловік мав звання солдата.
За словами військового з позивним «Лиман», Євгеній навчався у Кременчуцькій гімназії № 1, закінчив профтехучилище № 2. Після навчання чоловік працював у тенісному клубі «Прем’єр».
Вже під час служби Євгеній був кулеметником першого штурмового відділення. Загинув воїн під час оборони України наприкінці серпня 2024-го біля села Водяне Волноваського району Донецької області.
Мати загиблого воїна Тамара Євгеніївна чекала на сина 8 місяців.
Вчителька Кременчуцької гімназії № 1 Світлана Гончаренко розповідає, що Євгеній став їхнім 11 випускником, який поліг у бою за Україну.
— І це наш випускник. Ми пам’ятаємо Євгенія щирим, добрим. Він у мене в пам’яті хлопчиком [залишився], дуже важко дивитись, що це вже чоловік — чоловік надійний, справжній, рішучий, мужній, вольовий. Сила волі має бути як кремінь, щоб стати на захист. І це єдина дитина матері, — сказала жінка.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали бійця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України. У Євгенія лишилась мати.
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